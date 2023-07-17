Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • Cultura
  • Lei Paulo Gustavo: todos os municípios do ES se cadastram na lei de incentivo à cultura
Cultura

Lei Paulo Gustavo: todos os municípios do ES se cadastram na lei de incentivo à cultura

Ao todo, R$ 75,8 milhões foram destinados ao Espírito Santo. Do montante, R$ 40.760.549,57 serão geridos pelo governo do Estado, via Secult/ES, e 78 municípios capixabas contarão com outros R$ 35.053.760,54 em recursos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 17 de Julho de 2023 às 14:18

Música cultura
A Paulo Gustavo vai destinar R$ 75,8 milhões em recursos públicos para a cultura do Espírito Santo Crédito: Shutterstock
Uma boa notícia para a cena cultural capixaba. Todos os 78 municípios do Espírito Santo cadastraram seus planos de ação no Ministério da Cultura (MinC) visando receber os recursos destinados da Lei Paulo Gustavo (LPG).
Ao todo, R$ 75,8 milhões foram destinados ao Espírito Santo. Do montante disponível, R$ 40.760.549,57 serão geridos pelo governo do Estado, via Secult/ES, com quase R$ 30 milhões direcionados para projetos audiovisuais. Outros R$ 10,7 milhões serão convertidos em apoio ao desenvolvimento de atividades culturais das economias criativas.
Além disso, os 78 municípios capixabas contarão com outros R$ 35.053.760,54 em recursos. Conforme termos da lei, cerca de R$ 24,9 milhões serão destinados a projetos audiovisuais, enquanto o restante, equivalente a R$ 10,1 milhões, será aplicado em outras manifestações culturais. O levantamento pode ser acompanhado pela internet.
Por meio da LPG, todos os segmentos culturais serão contemplados. Porém, dois terços dos recursos destinam-se ao setor audiovisual, visando à realização de obras audiovisuais; reforma, restauro, manutenção e funcionamento de salas de cinema; capacitação, formação e qualificação; apoio a cineclubes; realização de festivais e mostras; realização de rodadas de negócios; memória, preservação, e digitalização de obras e acervos; apoio a observatórios, publicações especializadas, pesquisas sobre o audiovisual; desenvolvimento de cidades de locação; apoio a micro e pequenas empresas; serviços independentes de vídeo por demanda, cujo catálogo seja composto por ao menos 70% de produções nacionais; licenciamento de produções audiovisuais para a exibição em redes de televisão pública; e distribuição de produções audiovisuais nacionais.
Para os demais segmentos culturais, os projetos devem destinar-se às seguintes finalidades: apoio ao desenvolvimento de atividades de economia criativa e de economia solidária; apoio, de forma exclusiva ou em complemento a outras formas de financiamento, a agentes, iniciativas, cursos, produções ou a manifestações culturais; circulação de atividades artísticas e culturais já existentes; desenvolvimento de espaços artísticos e culturais, de microempreendedores individuais, de micro e pequenas empresas culturais, de cooperativas, de instituições e de organizações comunitárias que tiveram as atividades interrompidas devido às medidas de isolamento social para o enfrentamento da pandemia de Covid-19.
Também aprovada como lei emergencial em épocas de Covid-19, a Lei Aldir Blanc - que foi estendida por cinco anos - terá seu primeiro repasse de verbas ainda em 2023. Consoante o MinC, o projeto deverá ser executado a partir de agosto. O ES terá direito a cerca de R$ 60 milhões.
* Com informações da Secult/ES

Veja Também

Lei Paulo Gustavo: 23 municípios do ES ainda não inscreveram seus projetos

Thales Bretas celebra Lei Paulo Gustavo: 'um legado imenso, cujo reconhecimento é justo'

Cultura: Congresso aprova leis Paulo Gustavo e Aldir Blanc 2 em derrota de Bolsonaro

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cultura Paulo Gustavo Secult
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Incêndio em Cariacica foi registrado na tarde desta quinta-feira (23)
Incêndio atinge e destrói galpão em Cariacica
Veículo alugado no ES foi abordado em rodovia federal em Goiás
Homem aluga carro no ES, alega que esqueceu de devolvê-lo e é preso
Justiça Juiz TJES sentença
Juiz do ES é condenado à aposentadoria por liberar milhões com “rapidez incomum”

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados