Thales Bretas celebra Lei Paulo Gustavo: 'um legado imenso, cujo reconhecimento é justo'

Thales Bretas e Paulo Gustavo Crédito: Reprodução/Instagram

Thales Bretas celebrou a regulamentação da Lei Paulo Gustavo, que foi assinada na quinta-feira, dia 11. Em seu perfil no Instagram, o viúvo do comediante compartilhou uma reflexão sobre a conquista. Nesta quinta, o presidente Luiz Inácio Lula da SIlva assinou o decreto que garante o repasse de R$ 3,8 bilhões para a cultura. "É muito lindo ver que Paulo Gustavo foi associado a incentivos à cultura", iniciou o dermatologista.

"Paulo respirava o teatro, o cinema nacional, nossa produção de TV, tinha um compromisso imenso com a qualidade da cultura, e com todos os trabalhadores envolvidos nesse setor. Deixou um legado imenso, cujo reconhecimento é lindo, e justo", escreveu o médico.