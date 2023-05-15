Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • TV e Famosos
  • Thales Bretas celebra Lei Paulo Gustavo: 'um legado imenso, cujo reconhecimento é justo'
Cultura

Thales Bretas celebra Lei Paulo Gustavo: 'um legado imenso, cujo reconhecimento é justo'

‘Que a força e inspiração vindas dele possam iluminar essa nova fase do nosso país’, compartilhou o viúvo do humorista
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 15 de Maio de 2023 às 08:19

Thales Bretas e Paulo Gustavo
Thales Bretas e Paulo Gustavo Crédito: Reprodução/Instagram
Thales Bretas celebrou a regulamentação da Lei Paulo Gustavo, que foi assinada na quinta-feira, dia 11. Em seu perfil no Instagram, o viúvo do comediante compartilhou uma reflexão sobre a conquista. Nesta quinta, o presidente Luiz Inácio Lula da SIlva assinou o decreto que garante o repasse de R$ 3,8 bilhões para a cultura. "É muito lindo ver que Paulo Gustavo foi associado a incentivos à cultura", iniciou o dermatologista.
"Paulo respirava o teatro, o cinema nacional, nossa produção de TV, tinha um compromisso imenso com a qualidade da cultura, e com todos os trabalhadores envolvidos nesse setor. Deixou um legado imenso, cujo reconhecimento é lindo, e justo", escreveu o médico.
Por fim, Thales concluiu: "deve estar radiante em ver seu nome num projeto que apoia esse setor, que tanto sofreu com a pandemia e o desgoverno. Que a força e inspiração vindas dele possam iluminar essa nova fase do nosso país, e que a gente possa valorizar cada vez mais a arte, porque, sem sombra de dúvidas, ela salva! Transforma! PG, sempre presente".

Veja Também

Larissa Manoela anuncia nova fase: 'minha própria empresária'

Gabi Brandt anuncia nascimento do terceiro filho: 'Chegou trazendo luz'

Pedro Cardoso relata 'agressão verbal' do Consulado do Brasil em Lisboa

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A desordem legislativa em Brasília e a rejeição popular
Os estilos arquitetônicos revelam a desigualdade social em Vitória
O Brasil quer apenas crescer ou quer crescer junto?
Imagem de destaque
O surpreendente município líder de mortes de trânsito no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados