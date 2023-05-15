Thales Bretas celebra Lei Paulo Gustavo: 'um legado imenso, cujo reconhecimento é justo'

Thales Bretas celebrou a regulamentação da Lei Paulo Gustavo, que foi assinada na quinta-feira, dia 11. Em seu perfil no Instagram, o viúvo do comediante compartilhou uma reflexão sobre a conquista. Nesta quinta, o presidente Luiz Inácio Lula da SIlva assinou o decreto que garante o repasse de R$ 3,8 bilhões para a cultura. "É muito lindo ver que Paulo Gustavo foi associado a incentivos à cultura", iniciou o dermatologista.
"Paulo respirava o teatro, o cinema nacional, nossa produção de TV, tinha um compromisso imenso com a qualidade da cultura, e com todos os trabalhadores envolvidos nesse setor. Deixou um legado imenso, cujo reconhecimento é lindo, e justo", escreveu o médico.
Por fim, Thales concluiu: "deve estar radiante em ver seu nome num projeto que apoia esse setor, que tanto sofreu com a pandemia e o desgoverno. Que a força e inspiração vindas dele possam iluminar essa nova fase do nosso país, e que a gente possa valorizar cada vez mais a arte, porque, sem sombra de dúvidas, ela salva! Transforma! PG, sempre presente".