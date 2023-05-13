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Órgão se pronunciou

Pedro Cardoso relata 'agressão verbal' do Consulado do Brasil em Lisboa

Ator relatou que, ao tentar renovar passaportes, vice-consul ‘convocou a polícia para colocar a mão em mim’; equipe do Consulado alega ‘comportamento desrespeitoso’
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 13 de Maio de 2023 às 09:48

Pedro Cardoso acusa produtora de excluí-lo de seu próprio projeto
Pedro Cardoso acusa produtora de excluí-lo de seu próprio projeto Crédito: Folhapress/Folhapress
Pedro Cardoso revelou que foi expulso e "agredido verbalmente" no Consulado do Brasil em Lisboa. O ator expôs o ocorrido nas redes sociais nesta quinta-feira, 11.
Nos stories de seu perfil do Instagram, o artista explicou que precisou ir ao local para renovar os passaportes de sua mulher, Graziella Moretto, e de uma das suas filhas. Ele é pai de Maria, de 23 anos, e Mabel, 13.
"Eu não vou ser atendido porque eles só atendem a pessoa se a pessoa fizer agendamento. No entanto, estou tentando há três semanas fazer o agendamento da renovação do passaporte da minha família e não consigo. O serviço consular brasileiro é uma loucura, os brasileiros não podem entrar, iniciou o desabafo.
Pedro explicou que tentou realizar o agendamento no site, porém não obteve sucesso e, ao relatar sua dificuldade para o vice-cônsul ele teria sido humilhado.
"Acabo de ser expulso, veio um cara e disse que era o vice-cônsul, perguntou qual era a minha questão e me convidou para entrar. Quando eu entrei, ele perguntou se alguém estava se sentindo desrespeitado e começou a me interrogar. Ele convocou a polícia para colocar a mão em mim. A polícia não usou de violência, e eu também não impus resistência", descreveu.
Na legenda da publicação, Cardoso também desabafou sobre o momento de estresse. "Agressão no Consulado do Brasil em Lisboa. Fui agredido verbalmente por um funcionário que se apresentou como vice-cônsul", escreveu.
Consulado se pronuncia sobre acusações de Pedro Cardoso
Em nota enviada ao Estadão, o Consulado-Geral do Brasil em Lisboa enfatizou a necessidade de agendamento para renovação de passaporte e confirmou que o ator "foi convidado a se retirar" devido a um "comportamento desrespeitoso". Veja o comunicado na íntegra:
"Ainda que não possuísse agendamento, o Consulado-Geral do Brasil em Lisboa atendeu, na manhã da quinta-feira, 11, ao referido cidadão brasileiro e prestou-lhe informações sobre a necessidade de agendamento de serviços, por meio da plataforma e-Consular. A prática de agendamento é avanço significativo na prestação de serviços consulares, uma vez que permite atendimento com dia e hora precisos, evitando a formação de filas. O nacional em questão foi convidado a se retirar do Consulado ao apresentar comportamento desrespeitoso, fato testemunhado por dezenas de cidadãos que recebiam atendimento no momento do ocorrido. O Consulado-Geral do Brasil em Lisboa presta atendimento ao público com urbanidade e envida contínuos esforços para assegurar eficiência na prestação dos serviços."

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