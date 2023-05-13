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Videocast

'Estágio Pop': novo quadro de HZ te deixa por dentro do mundo da música e entretenimento

Toda sexta, os estagiários Arthur Bigby e Luisa Hybner receberão convidados especiais; Nesta semana, programa fala sobre MET Gala
Beatriz Heleodoro

Beatriz Heleodoro

Publicado em 12 de Maio de 2023 às 21:58

A partir desta sexta-feira (12), um quadro novo invade a programação de HZ. Toda semana, os estagiários da Rede Gazeta Arthur Bigby e Luisa Hybner vão mostrar todo o conhecimento que têm sobre o mundo da música e do entretenimento e conduzirão o videocast 'Estágio Pop'.
Nele, eles falarão sobre os lançamentos mais recentes da música, divas pop, realitys shows, promoverão batalhas de fãs e muito mais. Acompanhados de convidados especiais a cada semana, eles prometem entretenimento da melhor qualidade, de um jeito que você nunca viu!
Para o programa de estreia, Arthur e Luisa recebem o jornalista Pedro Cunha para comentar o maior evento de moda do mundo: O MET Gala. Confira:

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