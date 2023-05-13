'Estágio Pop': novo quadro de HZ te deixa por dentro do mundo da música e entretenimento

A partir desta sexta-feira (12), um quadro novo invade a programação de HZ. Toda semana, os estagiários da Rede Gazeta Arthur Bigby e Luisa Hybner vão mostrar todo o conhecimento que têm sobre o mundo da música e do entretenimento e conduzirão o videocast 'Estágio Pop'.

Nele, eles falarão sobre os lançamentos mais recentes da música, divas pop, realitys shows, promoverão batalhas de fãs e muito mais. Acompanhados de convidados especiais a cada semana, eles prometem entretenimento da melhor qualidade, de um jeito que você nunca viu!