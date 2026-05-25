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Tratamento preventivo

Lula inicia radioterapia após retirada de lesão no couro cabeludo

Medida foi adotada após a retirada de uma lesão na pele em 24 de abril; presidente seguirá com suas atividades diárias sem restrições

Publicado em 25 de Maio de 2026 às 14:35

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

25 mai 2026 às 14:35
BRASÍLIA - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) iniciou nesta segunda-feira (25) tratamento de radioterapia no couro cabeludo. A medida foi adotada após a retirada de uma lesão na pele em 24 de abril. O Procedimento, no Hospital Sírio-Libanês em Brasília, é preventivo e terá 15 sessões.
De acordo com o hospital, o presidente seguirá com suas atividades diárias sem restrições, mantendo acompanhamento das equipes médicas lideradas pelo cardiologista Roberto Kalil Filho e pela médica Ana Helena Germoglio.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva
Lula fará o tratamento ao longo de três semanas.
 Marcelo Camargo/Agência Brasil
Segundo o Planalto, as sessões ocorerão ao longo de três semanas, com duração aproximada de dois minutos cada.
Apesar do início do tratamento nesta manhã, o presidente mantém compromissos no Palácio do Planalto, incluindo evento com representantes de países africanos.
A radioterapia preventiva ocorre após procedimento cirúrgico ocorrido em abril, em São Paulo, para retirada de um carcinoma basocelular no couro cabeludo. À época, a equipe médica informou que a cirurgia transcorreu sem intercorrências. O presidente teve alta no mesmo dia.
O carcinoma basocelular é o tipo mais comum de câncer de pele, geralmente associado à exposição solar. Trata-se de uma lesão de crescimento lento, que raramente se dissemina para outras partes do corpo e apresenta altos índices de cura quando diagnosticada precocemente.
O boletim médico desta segunda-feira é assinado pelo diretor de Governança Clínica do Sírio-Libanês, Rafael Gadia, e pelo diretor clínico, Volney Vilela.

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