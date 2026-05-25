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Casal desaparece no mar durante passeio de motoaquática em Ilhabela (SP)

Os dois saíram em uma motoaquática na região da praia de Ponta das Canas, por volta das 16h, e não retornaram

Publicado em 25 de Maio de 2026 às 14:10

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

25 mai 2026 às 14:10
Família que morreu em acidente na BR 101, em Jaguaré, foi velada e enterrada em Cariacica
Equipes dos bombeiros marítimos fazem buscas por casal desaparecido no mar em Ilhabela Crédito: Reprodução/Gbmar
O GBMar (Grupamento de Bombeiros Marítimo) faz buscas, nesta segunda-feira (25), por um casal que desapareceu no mar enquanto passeava de motoaquática, em Ilhabela, no litoral norte de São Paulo, no domingo (24).
Os dois saíram em uma motoaquática na região da praia de Ponta das Canas, por volta das 16h, e não retornaram.
Amigos começaram as buscas ainda durante a noite, com ajuda de pescadores e profissionais ligados à atividade náutica, mas não tiveram sucesso em localizar o casal.
Ao longo da madrugada, o Centro de Operações do Bombeiro Marítimo permaneceu em contato com os amigos do casal para pegar receber informações e fazer levantamento de dados que auxiliassem no planejamento operacional das buscas.
Desde a manhã, as equipes de agentes especializados em operações no mar utilizam embarcações de resgate na operação.

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