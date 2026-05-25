Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • Brasil
  • Polícia apreende 207 canetas emagrecedoras falsificadas em carro em SP
Crime

Polícia apreende 207 canetas emagrecedoras falsificadas em carro em SP

As canetas seriam usadas na clínica de estética da esposa de um dos suspeito presos na operação, segundo a polícia

Publicado em 25 de Maio de 2026 às 14:04

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

25 mai 2026 às 14:04
A Polícia Militar de São Paulo apreendeu 207 canetas emagrecedoras falsificadas em um carro no bairro Lauzane Paulista, na zona norte de São Paulo, na noite deste domingo (24). Dois homens que estavam no veículo foram presos em flagrante.
As canetas seriam usadas na clínica de estética da esposa de um dos suspeito presos na operação, segundo a polícia.
O carro foi abordado pelos militares em uma abordagem de rotina, após desconfiarem do comportamento do motorista.
Além das canetas, foram encontrados 23 frascos com líquido incolor no carro. O material, que pertence ao dono do veículo, passará por perícia.
Os suspeitos, de 35 e 43 anos, foram levados ao 72º DP (Vila Penteado), onde prestaram depoimento.

Veja Também 

Surto de ebola no congo

Voluntários brasileiros morrem no Congo devido a surto de Ebola

Sem vencedores, Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 60 milhões

Mega-Sena de 30 anos: confira os números sorteados para o prêmio de R$ 336 milhões

Carla Zambelli aparece na frente do complexo penitenciário de Rebibbia, onde estava detida desde julho

Carla Zambelli é liberada de presídio na Itália após Justiça negar extradição ao Brasil

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

São Paulo (SP) Brasil
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva
Lula inicia radioterapia após retirada de lesão no couro cabeludo
Surto de ebola no congo
Surto de Ebola no Congo: infectologistas explicam quais os riscos do vírus
Imagem de destaque
Enfermeira a caminho do epicentro do surto de ebola alerta para riscos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados