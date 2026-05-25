Polícia apreende 207 canetas emagrecedoras falsificadas em carro em SP

A Polícia Militar de São Paulo apreendeu 207 canetas emagrecedoras falsificadas em um carro no bairro Lauzane Paulista, na zona norte de São Paulo, na noite deste domingo (24). Dois homens que estavam no veículo foram presos em flagrante.

As canetas seriam usadas na clínica de estética da esposa de um dos suspeito presos na operação, segundo a polícia.

O carro foi abordado pelos militares em uma abordagem de rotina, após desconfiarem do comportamento do motorista.

Além das canetas, foram encontrados 23 frascos com líquido incolor no carro. O material, que pertence ao dono do veículo, passará por perícia.