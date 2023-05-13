Em São Paulo

Adriana Calcanhotto mostra seios para homenagear Rita Lee e Gal Costa em show

Momento aconteceu durante apresentação no Tokio Marine Hall, em São Paulo, na noite de quinta-feira, 11
Agência Estado

Publicado em 13 de Maio de 2023 às 09:43

Retrato da cantora Adriana Calcanhoto Crédito: Lucas Seixas/Folhapress
Adriana Calcanhotto realizou um show no Tokio Marine Hall, em São Paulo, na noite desta quinta-feira, 11. A turnê Gal: Coisas Sagradas Permanecem faz tributo a Gal Gosta, que morreu em novembro de 2022, aos 77 anos.
A artista de 57 anos aproveitou a ocasião para também homenagear Rita Lee. A cantora morreu na última segunda-feira, 8, aos 75 anos, após lutar contra um câncer de pulmão.
Durante o show, ela cantou Quando, do Doces Bárbaros, grupo que tinha Gal entre seus membros e que citou Rita na canção, além de Bem Me Quer, música da própria Rita que já foi performada ao lado da cantora baiana.
Em determinado momento, Adriana levantou uma bandeira do Estado de São Paulo - onde Rita Lee nasceu - e abriu sua camisa, ficando com os seios à mostra. Ela divulgou um vídeo da ocasião nas redes sociais.
A atitude faz referência a dois momentos emblemáticos das cantoras homenageadas. Em 1994, Gal ficou com os seios à mostra durante um show no teatro Imperator, no Rio de Janeiro, enquanto cantava a canção Brasil, de Cazuza.
Anos antes, em 1987, a própria Adriana fez uma aparição especial em um show de Rita e acabou ficando completamente nua no palco enquanto a cantora entoava a canção Miss Brasil 2000.

