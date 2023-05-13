Fã capixaba vai ao velório de Rita Lee e é consolada por filho da cantora

Nas redes sociais, Isabella Machado compartilhou o momento em que recebeu o abraço de João Lee e algumas fotos em homenagem a Rita Crédito: Instagram/@isabella_nmachado

Emocionada, Isabella Machado (24) chegou a receber o abraço e o conforto de João Lee, filho do meio da cantora, com quem ela já manteve contato pelas redes sociais. "O João foi quem eu encontrei lá no velório, super emocionado. Inclusive, ele me reconheceu da rede social. Então, foi muito gratificante receber o abraço do filho dela, que é parte dela e um dos maiores legados da Rita", contou à Rádio CBN Vitória, nesta sexta (12).

O registro do encontro acabou circulando nas redes sociais. Confira:

Em conversa com a apresentadora Fernanda Queiroz, a advogada e historiadora contou que não pensou duas vezes para tomar a decisão de se despedir da ídola e que viajou por 16h para garantir a despedida. "Ela sempre foi uma referência muito grande para mim. É um amor de fã que transcende. Sempre estive 'trocando' nas redes sociais com a família dela. Quando veio a notícia do falecimento, não pensei duas vezes. Minha amiga organizou para mim a ida para São Paulo porque eu não tinha nem condições de organizar de tão emocionada no momento. Peguei o primeiro ônibus e fui", detalhou.

Lá no planetário, ela teve a oportunidade de conversar brevemente com João. "Eu fui para uma área mais interna ali do planetário e vi o João lá. Ele estava mais lá para dentro e recebeu os familiares. Nesse mesmo momento, ele me viu, veio e me abraçou. Foi muito emocionante, ele chorou também. Eu também chorei bastante", compartilhou.

Rapidamente, o produtor musical disse para Isabella que ainda há muito o que se esperar de Rita, mesmo que ela já não esteja mais entre nós, em corpo. "Ele falou que tem muita coisa para vir de Rita Lee ainda. Muito documentário, letras, tudo muito inédito. Tem muita coisa para sair, muitos vídeos. [Ele disse] que ela se foi mas ainda vai se fazer presente por muito tempo porque a arte dela é imortal", completou.

Em seu perfil do Instagram, Isabella também escreveu algumas palavras especiais para Rita. "Viajaria tanto quanto fosse necessário pra te ver em vida, mas fica pra próxima. Obrigada pelos melhores momentos da minha vida sendo sua fã e pelo grande amor, amigos e vida que você me trouxe", publicou.

INFLUÊNCIA EM CASA E NO TRABALHO

Ainda em conversa com a CBN Vitória, Isabella compartilhou que acabou conhecendo a arte de Rita Lee por influência dos pais. "Meus pais sempre trouxeram o melhor da música brasileira, da música internacional para dentro de casa. Eu só fui dar a devida atenção quando eu tinha uns 13 anos, que eu descobri 'Lança perfume' e eu lembro nitidamente das cenas, em frente à minha penteadeira, de estar ouvindo incontáveis vezes e me apaixonando pela música cada vez mais", disse.

É uma das maiores compositoras que a gente tem. Não tem como falar de Brasil sem falar de Rita Lee. Ela trouxe muita coisa boa para o nosso país. A alegria dela, o jeito dela de se comunicar com o público ficou marcado