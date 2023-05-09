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Luto

Cantora Rita Lee morre aos 75 anos

Referência do rock brasileiro, artista faleceu na noite desta segunda (8), cercada de familiares

Publicado em 09 de Maio de 2023 às 11:05

Rita Lee completou 74 anos nesta sexta-feira (31)
Rita Lee completou 74 anos nesta sexta-feira (31) Crédito: Reprodução/Instagram @ritalee_oficial
Uma das maiores compositoras brasileiras, referência do rock nacional, a cantora Rita Lee faleceu na noite desta segunda (8), aos 75 anos de idade. Diagnosticada com câncer de pulmão em maio de 2021, a artista estava em tratamento contra a doença. A informação foi divulgada pelo perfil da cantora nas redes sociais.
De acordo com a publicação, Rita faleceu dentro de casa, em São Paulo, cercada dos familiares. O velório será aberto ao público, no Planetário do Parque Ibirapuera, na capital paulista, nesta quarta (10), das 10 às 17h. Conforme vontade da própria cantora, seu corpo será cremado e a cerimônia será particular.  
Nos comentários da publicação da morte, amigos, internautas e outros famosos deixaram seus sentimentos. 
"Tristeza gigante, do tamanho do amor pela Rita", escreveu a cantora Maria Gadú. "Que perda… Eterna rainha gigante", comentou a atriz Carol Castro.
"Vá em paz Rita, obrigada. Minha mãe, que sofreu um AVC essa semana e gostava muito da Rita, me ensinou a decorar todas as músicas desde pequena em seu fusquinha verde azeitona. Nossos sentimentos à família", compartilhou uma fã.

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