Cantora Rita Lee morre aos 75 anos

Uma das maiores compositoras brasileiras, referência do rock nacional, a cantora Rita Lee faleceu na noite desta segunda (8), aos 75 anos de idade. Diagnosticada com câncer de pulmão em maio de 2021, a artista estava em tratamento contra a doença. A informação foi divulgada pelo perfil da cantora nas redes sociais.
De acordo com a publicação, Rita faleceu dentro de casa, em São Paulo, cercada dos familiares. O velório será aberto ao público, no Planetário do Parque Ibirapuera, na capital paulista, nesta quarta (10), das 10 às 17h. Conforme vontade da própria cantora, seu corpo será cremado e a cerimônia será particular.
Nos comentários da publicação da morte, amigos, internautas e outros famosos deixaram seus sentimentos.
"Tristeza gigante, do tamanho do amor pela Rita", escreveu a cantora Maria Gadú. "Que perda… Eterna rainha gigante", comentou a atriz Carol Castro.
"Vá em paz Rita, obrigada. Minha mãe, que sofreu um AVC essa semana e gostava muito da Rita, me ensinou a decorar todas as músicas desde pequena em seu fusquinha verde azeitona. Nossos sentimentos à família", compartilhou uma fã.