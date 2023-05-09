Cantora Rita Lee morre aos 75 anos

Rita Lee completou 74 anos nesta sexta-feira (31) Crédito: Reprodução/Instagram @ritalee_oficial

Uma das maiores compositoras brasileiras, referência do rock nacional, a cantora Rita Lee faleceu na noite desta segunda (8), aos 75 anos de idade. Diagnosticada com câncer de pulmão em maio de 2021, a artista estava em tratamento contra a doença. A informação foi divulgada pelo perfil da cantora nas redes sociais.

De acordo com a publicação, Rita faleceu dentro de casa, em São Paulo, cercada dos familiares. O velório será aberto ao público, no Planetário do Parque Ibirapuera, na capital paulista, nesta quarta (10), das 10 às 17h. Conforme vontade da própria cantora, seu corpo será cremado e a cerimônia será particular.

Nos comentários da publicação da morte, amigos, internautas e outros famosos deixaram seus sentimentos.

"Tristeza gigante, do tamanho do amor pela Rita", escreveu a cantora Maria Gadú. "Que perda… Eterna rainha gigante", comentou a atriz Carol Castro.