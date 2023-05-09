Angélica sugere vibrador de presente de Dia das Mães e é criticada por internautas

Pelas redes sociais, apresentadora Angélica compartilhou algumas fotos celebrando o Dia da Terra Crédito: Instagram/@angelicaksy

A apresentadora Angélica movimentou as redes sociais, nesta segunda (8), com uma sugestão inusitada de presente de Dia das Mães. Através de uma ação publicitária, a artista sugeriu aos seguidores que comprassem um vibrador para presentear as matriarcas no próximo domingo (14). "Já pensou em dar vibrações de bem-estar para a sua mãe? Mas não apenas as que vão no abraço apertado ou num cartão bonitinho. Estamos falando daquela que solta serotonina e ocitocina no sangue, tem 10 tipos de vibração e visual discreto", escreveu no post.

A dica, porém, gerou polêmica nos comentários já que a maior parte dos internautas achou a postagem desrespeitosa. "Esse tipo de “presente” passa longe do que realmente representa o Dia das Mães. Totalmente sem noção", comentou um seguidor.

"Que deselegância....afff", respondeu uma internauta. "Se um filho tiver respeito pela mãe jamais vai pensar nisso.. Publicação sem noção @angelicaksy você aceitaria isso dos seus filhos? Limites respeito", comentou outra pessoa.