Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • TV e Famosos
  • Angélica sugere vibrador de presente de Dia das Mães e é criticada por internautas
Dica

Angélica sugere vibrador de presente de Dia das Mães e é criticada por internautas

Publicação da apresentadora movimentou as redes sociais nesta segunda (8). Seguidores acharam a sugestão de presente indecente e desnecessária
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 09 de Maio de 2023 às 09:17

Pelas redes sociais, apresentadora Angélica compartilhou algumas fotos celebrando o Dia da Terra
Pelas redes sociais, apresentadora Angélica compartilhou algumas fotos celebrando o Dia da Terra Crédito: Instagram/@angelicaksy
A apresentadora Angélica movimentou as redes sociais, nesta segunda (8), com uma sugestão inusitada de presente de Dia das Mães. Através de uma ação publicitária, a artista sugeriu aos seguidores que comprassem um vibrador para presentear as matriarcas no próximo domingo (14). "Já pensou em dar vibrações de bem-estar para a sua mãe? Mas não apenas as que vão no abraço apertado ou num cartão bonitinho. Estamos falando daquela que solta serotonina e ocitocina no sangue, tem 10 tipos de vibração e visual discreto", escreveu no post.
A dica, porém, gerou polêmica nos comentários já que a maior parte dos internautas achou a postagem desrespeitosa.  "Esse tipo de “presente” passa longe do que realmente representa o Dia das Mães. Totalmente sem noção", comentou um seguidor.
"Que deselegância....afff", respondeu uma internauta. "Se um filho tiver respeito pela mãe jamais vai pensar nisso.. Publicação sem noção @angelicaksy você aceitaria isso dos seus filhos? Limites respeito", comentou outra pessoa.
Alguns outros perfis, como o de Fafá de Belém, apoiaram a sugestão. "É um PRESENTAÇO!!!", escreveu a cantora. "Quanto tabu ... Parece que deram celular com internet pra galera do século XIII e vieram comentar no post", comentou outra internauta.

Veja Também

Angélica diz que sofreu síndrome do pânico por excesso de trabalho: 'Não se falava nisso'

Viih Tube compartilha primeiro ensaio fotográfico de Lua, filha com Eliezer

The Weeknd revela que está pronto para aposentar o nome artístico: 'Tentando renascer'

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
As 10 melhores séries de TV de 2026 até agora, segundo críticos da BBC
Imagem de destaque
Rio Branco cede empate e segue sem vencer na Série D do Brasileirão
Imagem de destaque
Homem é morto em calçada de rodoviária em Pedro Canário no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados