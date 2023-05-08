Viih Tube compartilha primeiro ensaio fotográfico de Lua, filha com Eliezer

Primeira filha de Viih Tube e Eliezer, Lua nasceu em 9 de abril Crédito: Estúdio Thalita Castanha

Após publicar uma declaração para Eliezer e deixar escapar o rosto da pequena Lua, Viih Tube mostrou para os seguidores oficialmente a primeira foto de sua filha com o ex-BBB. A influenciadora compartilhou no Instagram um ensaio fotográfico da bebê nesta segunda-feira, 8.

A menina nasceu no dia 9 de abril e, desde então, Viih enfatizou que gostaria de preservar o rosto de sua filha e assegurou aos fãs que pretendia expor a criança quando achasse que era o momento certo.

Quase um mês depois, os fãs do casal foram contemplados com os primeiros registros da criança, que posou dormindo e ainda segurando um ursinho de pelúcia.

"Oi titios e titias, eu estava ansiosa pra conhecer vocês viu", escreveu Viih na legenda do post, que também foi compartilhado no perfil oficial da criança nas redes sociais.