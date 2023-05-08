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Artista

The Weeknd revela que está pronto para aposentar o nome artístico: 'Tentando renascer'

Abel Makkonen Tesfaye pretende dar início a uma nova fase na carreira, mas garante que não deixará a música
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 08 de Maio de 2023 às 16:18

The Weeknd performando no SoFi Stadium em Inglewood, California, em 2022
The Weeknd performando no SoFi Stadium em Inglewood, California, em 2022 Crédito: Reuters/Folhapress
Abel Makkonen Tesfaye, mais conhecido como The Weeknd, está se preparando para aposentar o nome artístico. O cantor contou à revista W Magazine que, além de ter tomado esta decisão, começou a investir na carreira de atuação, e é um dos protagonistas de The Idol, série da HBO comandada por Sam Levinson.
Com cinco discos de estúdio - além de um sexto já confirmado - e hits de sucesso como Save Your Tears, Blinding Lights e Starboy, o artista continuará na música. "Estou passando por um caminho catártico agora. Está chegando um lugar e uma hora em que estou me preparando para fechar o capítulo de The Weeknd."
Ainda farei música, talvez como Abel, talvez como The Weeknd, mas ainda quero matar The Weeknd. E vou. Eventualmente. Estou definitivamente tentando mudar essa pele e renascer".
Abel Makkonen Tesfaye comentou ainda que o álbum que está preparando no momento deverá ser o último como The Weeknd. "Isso é algo que eu tenho que fazer. Como The Weeknd, já disse tudo o que posso dizer", ressaltou.

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