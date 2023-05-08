No ritmo do funk, Daiane dos Santos conquista jurados no "Dança dos Famosos"

Ao lado o dançarino Dani Norton, Daiane dos Santos conquistou duas notas '10' do júri técnico Crédito: Instagram/@daiane_gs_

Daiane dos Santos conquistou a plateia e os jurados na batida do funk durante o Dança dos Famosos deste domingo, dia 7. A ex-ginasta, ao lado do seu parceiro Dani Norton, participou do reality de dança no Domingão com Huck e foi aplaudida de pé após duplos twists e rebolados na música Ensaio das Maravilhas, de Pedro Sampaio e Thaysa Maravilha.

Daiane conquistou a nota 10 do júri artístico, que contou com Gloria Pires e Susana Vieira. Jonathan Azevedo também disse que a ex-atleta olímpica "elevou o funk para outro patamar" e Carlinhos de Jesus surpreendeu com uma nota 10. "É aproveitar a sua arte, as possibilidades, toda a sua experiência e trazer para a arte da dança. E vocês trouxeram isso hoje. Você estava com sangue no olho", comentou o jurado técnico.