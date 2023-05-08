'Terra e Paixão' começa nesta segunda (8) com um capítulo eletrizante

Terra e Paixão: Aline (Bárbara Reis), João (Matheus Assis) e Caio (Cauã Reymmond) Crédito: Globo/João Miguel Júnior

Vai ser difícil assistir ao primeiro capítulo de 'Terra e Paixão' e não se apegar à novela. A obra de Walcyr Carrasco, com direção artística de Luiz Henrique Rios, começa nesta segunda (8), com momentos intensos de tirar o fôlego, dramas familiares, conflitos e também descontração. Um novelão clássico com todas as letras!

A nova trama das nove se inicia com Aline (Barbara Reis) precisando fugir imediatamente de suas terras com o filho no colo após o marido Samuel (Ítalo Martins) perceber uma ameaça de invasão na propriedade.

No meio das grandiosas plantações do Mato Grosso do Sul, ela corre com o pequeno João (Matheus Assis) nos braços e recebe a ajuda de Caio (Cauã Reymond), justamente o filho do homem que ordenou o atentado, o poderoso fazendeiro Antônio La Selva (Tony Ramos).

Cândida (Susana Vieira), a dona do bar da cidade e amiga de Caio, é quem abriga Aline e João, colocando a própria vida em risco ao precisar despistar os capangas que procuram pelos dois, após Samuel ser assassinado. Usando o humor para livrar a pele de seus protegidos, Cândida confere momentos divertidos à sequência de suspense e tensão.

Enquanto isso, na fazenda La Selva acontece o elegante noivado de Daniel (Johnny Massaro) e Graça (Agatha Moreira). Irene (Gloria Pires) não perde a chance de criticar Caio por chegar atrasado e estar mal vestido em uma data tão importante para o irmão.

Antônio, ansioso pelo resultado da invasão às terras de Aline, não gosta nada de saber que a professora conseguiu sobreviver e desconfia de que Caio pode ter ajudado. Irene, alheia ao que o marido aprontou, tenta convencê-lo de que Daniel deve ser o filho sucessor nos negócios. Antônio, então, orienta Daniel a negociar a compra das terras de Aline. O jovem fica desconfortável com a situação e se preocupa ao pensar que o pai pode estar envolvido na morte de Samuel em uma tentativa de tomar a propriedade.

De volta em suas terras, com a casa completamente incendiada, Aline não se deixa esmorecer. Ela decide morar no paiol com o filho, a contragosto de sua mãe, Jussara (Tatiana Tiburcio), afinal, ela acredita que a filha não deve enfrentar um homem tão poderoso quanto Antônio La Selva. Mas a apoia e decide ficar com ela.

Quem também se coloca à disposição para ajudar é Jonatas (Paulo Lessa), primo de Samuel, e admirador secreto de Aline. Com o apoio da família, muita garra e determinação, ela garante para si mesma que vai defender as terras e o legado deixado pelo marido. A professora decide se tornar produtora rural, sem nunca ter plantado uma semente. Demonstrando firmeza e emoção após perder seu companheiro de forma cruel, ela revela a si própria seu propósito em cuidar das terras que herdou. E vai enfrentar quem for preciso. O começo emocionante de uma saga de superação, repleta de esperança e desejo de justiça.

Com estreia nesta segunda, dia 8,‘Terra e Paixão’ é uma novela criada e escrita por Walcyr Carrasco. A obra é escrita com Márcio Haiduck, Vinícius Vianna, Nelson Nadotti e Cleissa Regina. A direção artística é de Luiz Henrique Rios com direção geral de João Paulo Jabur e direção de Tande Bressane, Jeferson De, Joana Clark, Felipe Herzog e Juliana Vicente. A direção de gênero é de José Luiz Villamarim e a produção é de Raphael Cavaco e Mauricio Quaresma.