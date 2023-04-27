Homem xinga Globo ao vivo e Rodrigo Bocardi retruca: "Vai você também!"

Jornalista Rodrigo Bocardi no comando do programa "Bom Dia São Paulo" Crédito: Instagram/@rodrigobocardi

A quinta-feira (27) começou com uma torta de climão sendo servida pelo jornalista Rodrigo Bocardi, âncora do "Bom Dia São Paulo", da TV Globo. Enquanto o programa exibia imagens ao vivo de uma confusão em uma estação de metrô de São Paulo, um passageiro exaltado xingou a emissora e o apresentador retrucou: "Vai você também".

O episódio ocorreu na estação Santo Amaro, da Linha 5-Lilás do metrô da cidade, que não estava sendo atendida pelos trens. O repórter Hermínio Bernardo estava transmitindo um grupo de passageiros discutindo com funcionários do transporte metropolitano, quando Bocardi pediu para que aumentassem o som porque queria ouvir a história. Um dos homens, revoltado, olha para a câmera e diz: "Aqui, Globo do car****, vai tomar no c*", se retirando em seguida.

O âncora, por sua vez, não deixou passar e logo revidou: "Vai você também, a gente não tem nada a ver com isso. Pode deixar [as imagens] lá para a cobertura. O cara está com raiva e vem descontar. A gente está mostrando o problema para todo mundo". O vídeo do momento está circulando nas redes sociais, confira:

HAHAHAHAHA que momento maravilhoso.

Começa com o Bocardi pedindo pra aumentar o som pra ele conseguir ouvir o barraco e termina com ele devolvendo um Vai Tomar no C* hahahahahah pic.twitter.com/BUyhfdoyTz — Dudu Guimarães (@Dudu) April 27, 2023

O repórter Hermínio Bernardo retorna depois em contato com o âncora e explica o que ocorreu. Segundo ele, o homem estava discutindo com seguranças, foi em direção a ele e deu um tapa no celular. "Não encostou em mim. Ele estava completamente descontrolado", relatou.

Bernardo ainda completou que o homem xingou e ameaçou bater nos seguranças.