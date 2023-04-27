Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Torta de climão

Homem xinga Globo ao vivo e Rodrigo Bocardi retruca: "Vai você também!"

Apresentador do 'Bom dia São Paulo' não se conteve e revidou passageiro que estava exaltado com confusão em metrô de São Paulo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 27 de Abril de 2023 às 13:13

Jornalista Rodrigo Bocardi no comando do programa
Jornalista Rodrigo Bocardi no comando do programa "Bom Dia São Paulo" Crédito: Instagram/@rodrigobocardi
A quinta-feira (27) começou com uma torta de climão sendo servida pelo jornalista Rodrigo Bocardi, âncora do "Bom Dia São Paulo", da TV Globo. Enquanto o programa exibia imagens ao vivo de uma confusão em uma estação de metrô de São Paulo, um passageiro exaltado xingou a emissora e o apresentador retrucou: "Vai você também".
O episódio ocorreu na estação Santo Amaro, da Linha 5-Lilás do metrô da cidade, que não estava sendo atendida pelos trens. O repórter Hermínio Bernardo estava transmitindo um grupo de passageiros discutindo com funcionários do transporte metropolitano, quando Bocardi pediu para que aumentassem o som porque queria ouvir a história. Um dos homens, revoltado, olha para a câmera e diz: "Aqui, Globo do car****, vai tomar no c*", se retirando em seguida.
O âncora, por sua vez, não deixou passar e logo revidou: "Vai você também, a gente não tem nada a ver com isso. Pode deixar [as imagens] lá para a cobertura. O cara está com raiva e vem descontar. A gente está mostrando o problema para todo mundo". O vídeo do momento está circulando nas redes sociais, confira:
O repórter Hermínio Bernardo retorna depois em contato com o âncora e explica o que ocorreu. Segundo ele, o homem estava discutindo com seguranças, foi em direção a ele e deu um tapa no celular. "Não encostou em mim. Ele estava completamente descontrolado", relatou.
Bernardo ainda completou que o homem xingou e ameaçou bater nos seguranças.
Bocardi tentou amenizar a situação e disse que o objetivo da cobertura é alertar as pessoas do caos. "As pessoas acabam perdendo a cabeça. Não quero fazer nenhum julgamento desse rapaz. A gente não sabe o que a pessoa está vivendo nesse momento", finalizou.

Veja Também

ABL elege hoje novo imortal e não deve haver unanimidade

Resumo 'BBB 23': baixa votação na final, maior prêmio da história, desistência, expulsão e mais

'BBB 23': Além dos R$2,88 milhões, veja quanto Amanda ganhou durante o programa

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'A Riqueza das Nações': como livro escrito há 250 anos ainda influencia nossas vidas
Imagem de destaque
Mulher é detida após esfaquear o ex-companheiro em Vitória
Imagem de destaque
As poderosas bactérias encontradas em cavernas profundas que desafiam a medicina: 'Resistentes a praticamente todos os antibióticos'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados