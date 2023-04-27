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Milionária

'BBB 23': Além dos R$2,88 milhões, veja quanto Amanda ganhou durante o programa

Aline e Bruna, finalistas da edição, também faturaram premiações
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 27 de Abril de 2023 às 08:37

'BBB 23': Além dos R$2,88 milhões, veja quanto Amanda ganhou durante o programa
'BBB 23': Além dos R$2,88 milhões, veja quanto Amanda ganhou durante o programa Crédito: Instagram/@ameirelles
O público escolheu Amanda como a grande vencedora do Big Brother Brasil 23, com 68,9% dos votos, levando para casa o maior prêmio de todas as edições do reality, R$ 2,88 milhões. Com 16,96% dos votos, a vice-campeã Aline conquistou R$ 150 mil e Bruna, que ficou em terceiro lugar, com 14,14% dos votos, levou R$ 50 mil. Porém, as finalistas ganharam provas e participaram de diversas ações publicitárias ao longo do reality, somando outras premiações.
Além do prêmio de campeã, Amanda ganhou um carro 0km por ter vencido a última prova do líder, R$ 13 mil em crédito para locação de imóvel, R$ 10 mil em compras em farmácia, R$ 30 mil em compras de roupas numa loja de departamento, R$ 20 mil em compras online numa plataforma de envio de produtos, R$100 mil em milhas para viagens de avião e R$25 mil em crédito numa plataforma de financiamento.
Aline ganhou um smartphone durante uma das ações publicitárias, uma câmera fotográfica, R$ 10 mil de crédito em conta bancária e um ano de produtos de limpeza e higiene.
E Bruna, além do prêmio do terceiro lugar, soma R$ 100 mil de crédito em conta bancária, um smartphone, uma cafeteira automática, um ano de produtos de limpeza e higiene e seis meses de produtos alimentícios congelados.

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