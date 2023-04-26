Amanda diz que usará prêmio do 'BBB 23' para pagar dívida de financiamento estudantil

Primeira selfie da vencedora do BBB23, Amanda Crédito: Instagram/@bbb

Na noite desta terça-feira, dia 25, o BBB23 chegou ao fim e revelou a campeã da edição. A médica Amanda foi a escolhida pelo público com 68,9% dos votos. Na disputa com a ex-rouge Aline Wirley e a atriz Bruna Griphao, a médica levou a melhor e o prêmio de R$ 2,88 milhões.

🏆 Amanda é a campeã do #BBB23 com 68,9% dos votos. Aline Wirley ficou em segundo lugar com 16,96 % e Bruna Griphao em terceiro com 14,14% dos votos. #RedeBBB #FinalBBB23 pic.twitter.com/sYp8P5g01d — Big Brother Brasil (@bbb) April 26, 2023

Após o término do programa, a ex-sister participou do Bate-Papo BBB e revelou o que irá fazer com o dinheiro: Amanda, que se formou com ajuda do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), revelou que irá quitar sua dívida com o governo.