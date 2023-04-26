Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • TV e Famosos
  • Amanda diz que usará prêmio do 'BBB 23' para pagar dívida de financiamento estudantil
Vencedora

Amanda diz que usará prêmio do 'BBB 23' para pagar dívida de financiamento estudantil

‘Vou pagar o Fies. São 19 anos. Sou extremamente grata. Financiei 100% da minha faculdade’, disse
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 26 de Abril de 2023 às 11:24

Primeira selfie da vencedora do BBB23, Amanda
Primeira selfie da vencedora do BBB23, Amanda Crédito: Instagram/@bbb
Na noite desta terça-feira, dia 25, o BBB23 chegou ao fim e revelou a campeã da edição. A médica Amanda foi a escolhida pelo público com 68,9% dos votos. Na disputa com a ex-rouge Aline Wirley e a atriz Bruna Griphao, a médica levou a melhor e o prêmio de R$ 2,88 milhões.
Após o término do programa, a ex-sister participou do Bate-Papo BBB e revelou o que irá fazer com o dinheiro: Amanda, que se formou com ajuda do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), revelou que irá quitar sua dívida com o governo.
"Vou pagar o Fies. São 19 anos. Sou extremamente grata. Financiei 100% da minha faculdade. Estou muito feliz de poder (pagar). Quando eu vir aquele dinheiro, nem sei como eu vou reagir", disse ela.

Veja Também

Mãe de Lexa chora ao ver vídeo de Guimê no 'BBB 23' e pede que filha perdoe traição

Adele vai às lágrimas em 'Carpool Karaoke' ao relembrar de divórcio

'BBB 23': Veja os 10 participantes que mais ganharam seguidores

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

BBB Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

O abraço pode ser um gesto simples, mas traz diversos benefícios para a saúde física e mental (Imagem: Gorodenkoff | Shutterstock)
Como na canção, a hora do encontro é também despedida
Imagem de destaque
Corporativismo distorcido não apenas na Polícia Militar do ES
Exposição com fotos de Sebastião Salgado foi a escolhida para a abertura do Cais das Artes
Cais das Artes e a arquitetura de Paulo Mendes da Rocha: um legado para o ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados