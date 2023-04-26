Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • TV e Famosos
  • Mãe de Lexa chora ao ver vídeo de Guimê no 'BBB 23' e pede que filha perdoe traição
Emocionada

Mãe de Lexa chora ao ver vídeo de Guimê no 'BBB 23' e pede que filha perdoe traição

‘Eu rezo todos os dias para a minha filha reatar esse casamento’, disse Darlin Ferrattry
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 26 de Abril de 2023 às 08:15

'BBB 23': Mãe de Lexa pega 'primeiro voo' para apoiar filha após atitude de Guimê
Mãe de Lexa chora ao ver vídeo de Guimê no 'BBB 23' e pede que filha perdoe traição Crédito: Instagram/@lexa
No dia da final do Big Brother Brasil 23, MC Guimê publicou um vídeo refletindo sobre sua participação no reality show. Ao ver a publicação, a mãe de Lexa compartilhou uma série de stories chorando para desabafar que gostaria que a filha perdoasse a traição do funkeiro.
O cantor foi expulso da competição devido as acusações de importunação sexual contra Dania Mendez. No Instagram, o artista postou momentos de suas jogadas no programa e escreveu:
"Hoje é a final desse jogo que eu realmente joguei. Desejo boa sorte para as três finalistas que foram minhas aliadas lá dentro e fizeram por merecer. Aqui se encerra um ciclo que, com certeza, vou tirar muitos aprendizados. Valeu a todos(as) fãs que somaram nessa grande família e estão comigo na caminhada. Deus abençoe sempre. Fé e marcha."
A ex-sogra do músico revelou que torce para que sua filha o perdoe. "Eu conheço o Guimê há muitos anos, ele sempre foi um cara do bem, um gentleman comigo e toda a minha família. Ele sempre foi um amor com a minha filha, levou ela para o altar, honrou minha filha. Minha filha sempre foi apaixonada."
"Ele entrou no programa, ele errou, mas está pagando muito caro por isso (...) Hoje é a final do Big Brother, e eu sei que ele está sofrendo demais. Eu acabei de ver esse vídeo que ele postou, eu só estou chorando porque somos seres humanos e todos merecem uma segunda chance", disse.
"Eu rezo todos os dias para a minha filha perdoar ele de coração e alma, e reatar esse casamento, do fundo da minha alma, eu peço. Ele é um cara muito do bem. Só quem conhece realmente ele é que sabe como ele é bom, e o coração dele é bom", concluiu.

Veja Também

'BBB 23': Amanda é a vencedora do reality show com 68,9% dos votos

'BBB 23': Veja os 10 participantes que mais ganharam seguidores

Harry Belafonte, ator, cantor e ativista, morre aos 96 anos nos EUA

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Tarot semanal: previsão para os signos de 20 a 26 de abril de 2026
Imagem de destaque
Prisioneiros algemados e executados: as acusações de crimes de guerra contra o soldado mais condecorado da Austrália
Purê de aipim/mandioca
Aprenda a preparar purê de aipim para as refeições do dia a dia

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados