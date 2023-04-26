'BBB 23': Amanda é a vencedora do reality show com 68,9% dos votos

Amanda se tornou a vencedora do Big Brother Brasil 23 na noite desta terça-feira, 25, com 68,9% dos votos. A sister conquistou o maior prêmio de todas as edições do reality show da Globo, R$ 2,88 milhões.

Aline é a vice-campeã, com 16,96% dos votos, e levou R$ 150 mil, além dos prêmios acumulados ao longo da edição. Já Bruna, que levou 14,14% dos votos, conquistou R$ 50 mil, somados aos outros prêmios também conquistados no transcorrer do programa.

Com 68.90% dos votos, Amanda venceu o 'BBB 23' Crédito: Reprodução/GloboPlay

No discurso que consagrou Amanda como campeã, Tadeu Schmidt disse: "O que faz ganhar o BBB é a capacidade de encantar pessoas, transformar essas pessoas em fãs, capazes de fazer as pessoas votarem em você".