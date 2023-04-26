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Prêmio de R$ 2,88 milhões

'BBB 23': Amanda é a vencedora do reality show com 68,9% dos votos

A sister conquistou o maior prêmio de todas as edições do reality show da Globo, R$ 2,88 milhões. Aline é a vice-campeã, com 16,96% dos votos, e levou R$ 150 mil, além dos prêmios acumulados ao longo da edição
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 26 de Abril de 2023 às 06:58

Amanda se tornou a vencedora do Big Brother Brasil 23 na noite desta terça-feira, 25, com 68,9% dos votos. A sister conquistou o maior prêmio de todas as edições do reality show da Globo, R$ 2,88 milhões.
Aline é a vice-campeã, com 16,96% dos votos, e levou R$ 150 mil, além dos prêmios acumulados ao longo da edição. Já Bruna, que levou 14,14% dos votos, conquistou R$ 50 mil, somados aos outros prêmios também conquistados no transcorrer do programa.
Com 68.90% dos votos, Amanda venceu o 'BBB 23'
Com 68.90% dos votos, Amanda venceu o 'BBB 23' Crédito: Reprodução/GloboPlay
No discurso que consagrou Amanda como campeã, Tadeu Schmidt disse: "O que faz ganhar o BBB é a capacidade de encantar pessoas, transformar essas pessoas em fãs, capazes de fazer as pessoas votarem em você".
"Como se consegue isso? Admiração, simpatia, carisma, personalidade. Você se conectou com as pessoas de maneira especial. Você estendeu a mão pra uma pessoa e milhares de pessoas estenderam a mão pra você", completou.

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