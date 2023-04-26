'BBB 23': Veja os 10 participantes que mais ganharam seguidores

Key Alves, Larissa e Amanda são alguns dos integrantes do BBB23 que mais ganharam seguidores

O BBB23 acaba nesta terça-feira, 25, e separamos uma lista dos 10 participantes que mais ganharam seguidores nesta edição. Do camarote à pipoca, todos os brothers e sisters puderam lacrar e tiveram os perfis mais bombados e engajados após a passagem pelo reality.