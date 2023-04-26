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Veja o ranking

'BBB 23': Veja os 10 participantes que mais ganharam seguidores

Camarotes saem na frente e conquistam mais seguidores que os pipocas
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 26 de Abril de 2023 às 07:23

Key Alves, Larissa e Amanda são alguns dos integrantes do BBB23 que mais ganharam seguidores
Key Alves, Larissa e Amanda são alguns dos integrantes do BBB23 que mais ganharam seguidores Crédito: Instagram/@keyalves/@larisantosbe/@ameirelles
O BBB23 acaba nesta terça-feira, 25, e separamos uma lista dos 10 participantes que mais ganharam seguidores nesta edição. Do camarote à pipoca, todos os brothers e sisters puderam lacrar e tiveram os perfis mais bombados e engajados após a passagem pelo reality.
Veja o ranking:
  1. A jogadora de vôlei Key Alves começou o programa com 7 milhões de seguidores e hoje está 9,9M
  2. A educadora física Larissa tinha 104 mil e passou para 2,2M
  3. A médica Amanda foi de 13 mil para 2,4M
  4. Fred Desimpedidos passou 9,2M para 11,3M
  5. O lutador Cara de Sapato foi de 167 mil para 2,2M
  6. O funkeiro MC Guimê antes com 8,2M e agora com 10,2M
  7. A atriz Bruna Griphao passou de 2,7M para 4,2M
  8. O fazendeiro Gustavo Agroboy que tinha a marca de 237 mil passou para 1,6M
  9. O enfermeiro Cezar Black foi de 3,900 seguidores para 1,4M
  10. A modelo e ativista Domitila Barros antes com 214 mil ultrapassou os 1,6M
Os números foram apurados no dia 24 de abril às 17h02.

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