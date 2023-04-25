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BBB23

Após eliminação, Larissa encontra Fred para comemoração de aniversário do jornalista

Sister foi eliminada do programa pela segunda vez no último domingo, 23; brothers viveram um relacionamento no reality
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 25 de Abril de 2023 às 12:34

'BBB 23': após eliminação, Larissa encontra Fred para comemoração de aniversário do jornalista
'BBB 23': após eliminação, Larissa encontra Fred para comemoração de aniversário do jornalista Crédito: Reprodução de Vídeo/Globo
A ex-BBB Larissa e o jornalista Fred puderam, finalmente, se encontrar após a participação de ambos no BBB 23. A professora de Educação Física comemorou o aniversário de 34 anos do influenciador nesta terça-feira, 25, mesmo dia da final do programa.
Fred publicou uma selfie tirada em um espelho ao lado da ex-sister. "E ela veio", comemorou o jornalista. Larissa repostou a mesma foto e desejou parabéns ao influenciador. "Feliz aniversário, Frederico. Obrigada por tanto", escreveu.
Os dois viveram um relacionamento no programa e haviam se visto durante a participação na Casa do Reencontro. Na ocasião, Fred desistiu de tentar voltar ao reality, alegando ter saudades do filho, Cris.
Ao lado de Fred Nicácio, Larissa foi uma das escolhidas para retornar à casa. Ela ficou em quarto lugar no programa, tendo sido eliminada no último domingo, dia 23.
Durante a participação no programa Mais Você, apresentado por Ana Maria Braga, a professora de Educação Física não deu certeza à possibilidade de continuar vivendo um romance com o jornalista fora da casa. Ela havia afirmado que os dois não tinham tido tempo de conversar, mas ressaltou que a amizade irá prevalecer.

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