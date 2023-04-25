'BBB 23': após eliminação, Larissa encontra Fred para comemoração de aniversário do jornalista Crédito: Reprodução de Vídeo/Globo

A ex-BBB Larissa e o jornalista Fred puderam, finalmente, se encontrar após a participação de ambos no BBB 23. A professora de Educação Física comemorou o aniversário de 34 anos do influenciador nesta terça-feira, 25, mesmo dia da final do programa.

Fred publicou uma selfie tirada em um espelho ao lado da ex-sister. "E ela veio", comemorou o jornalista. Larissa repostou a mesma foto e desejou parabéns ao influenciador. "Feliz aniversário, Frederico. Obrigada por tanto", escreveu.

Feliz aniversário, Frederico!

Obrigada por tanto! 🫶🏼 https://t.co/LINU8Esl8S — Larissa Santos 🐙 (@larisantosbe) April 25, 2023

Os dois viveram um relacionamento no programa e haviam se visto durante a participação na Casa do Reencontro. Na ocasião, Fred desistiu de tentar voltar ao reality, alegando ter saudades do filho, Cris.

Ao lado de Fred Nicácio, Larissa foi uma das escolhidas para retornar à casa. Ela ficou em quarto lugar no programa, tendo sido eliminada no último domingo, dia 23.