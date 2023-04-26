Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • TV e Famosos
  • Após assumir relacionamento, ex de Victor Pecoraro chama atual do ator de 'songa monga'
Babado

Após assumir relacionamento, ex de Victor Pecoraro chama atual do ator de 'songa monga'

Depois de se declarar para o novo romance, Renata Muller respondeu o comentário de uma seguidora e alfinetou a atual do ex
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 26 de Abril de 2023 às 13:30

Após assumir relacionamento, ex de Victor Pecoraro, Renata Muller chama atual do ator de 'songa monga'
Após assumir relacionamento, ex de Victor Pecoraro chama atual do ator de 'songa monga' Crédito: Instagram/@remullerp
No último domingo (23), a ex-esposa de Victor Pecoraro, Renata Muller assumiu um novo relacionamento e acabou alfinetando a atual namorada do ator, nas redes sociais. Ao responder o comentário de uma internauta, a criadora de conteúdo revelou que chama Rayanne Morais de "songa monga".
Na ocasião, a seguidora comentou que Victor não esperou nem se separar de Renata para assumir o relacionamento com Rayanne. "Pior foi ele que não esperou nem separar para namorar a songa monga, ela aí tem que ser muito feliz. Desejo toda felicidade do mundo para ela. A fila anda", escreveu. Renata, por sua vez, curtiu o comentário e ainda respondeu: "nome que eu chamo ela".
O anúncio do namoro com o empresário de agronegócios Gabriel Clemente foi feito nove meses após Renata descobrir que Victor a traiu com Rayanne enquanto gravava o filme "A Entrega". Na época, em julho de 2022, ela chegou a compartilhar nas redes sociais que já se incomodava com a intimidade dos dois nos bastidores, mas que confirmou a traição por vídeos e fotos deles se beijando.
Victor também chegou a postar, naquele momento, que errou ao se envolver com Rayanne enquanto ainda estava casado, mas assumiu o relacionamento com a atriz e está junto com ela desde então. 

DECLARAÇÃO

Na publicação, Renata se declarou para o novo amor e escreveu ser a mulher mais feliz do mundo. 'Eu tinha medos e você me mostrou que eu deveria me permitir e que as pessoas são diferentes", colocou na legenda. Gabriel também aproveitou a oportunidade para se declarar para a amada.
"O amor é assim, faz com que a gente se torne nossa melhor versão, e é exatamente assim que eu me sinto com você. Obrigado por ser essa mulher maravilhosa (e não estou falando só de beleza física) e foda que você é. Obrigado por tirar o melhor de mim. Você chegou na minha vida igual a um furacão, deixando tudo de pernas pra cima. E vou te contar, que bagunça boa em!! Você é a melhor surpresa que eu poderia ter na vida e, com certeza, o melhor presente que eu poderia ganhar. Obrigado por cuidar tão bem da gente, por me ensinar todos os dias e por ser foda como você é! Sempre estarei aqui por você e para você!! Te amo muito, meu bebezão! E com a gente é assim: se não for pra ser intenso a gente nem vai!! Amo você!", escreveu Gabriel.
Nos comentários, internautas relembraram o fim turbulento do casamento de 13 anos dos dois e desejaram que Renata fosse feliz na nova fase.
"Por que choras falecido?", escreveu um seguidor. "O mundo não dá voltas, ele capota, você merece ser muito feliz. Acompanhei seu sofrimento. Uma coisa é certa, a colheita chega, seja plantando o bem ou mal. Você plantou o bem, espero que seja muito feliz", comentou outra internauta.
"Que maravilha Re. Como estou feliz por você. Depois de tudo que passou, você merece muito", completou outra seguidora.

Veja Também

Mãe de Lexa chora ao ver vídeo de Guimê no 'BBB 23' e pede que filha perdoe traição

Adele vai às lágrimas em 'Carpool Karaoke' ao relembrar de divórcio

'BBB 23': Veja os 10 participantes que mais ganharam seguidores

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

ferrovia
Novo ramal ferroviário de Aracruz precisa deixar de ser só uma ideia
Editais e Avisos - 20/04/2026
Cetaf x Joaçaba, jogo da Liga de basquete 2026, non Sesc de Guarapari
Cetaf vence o Joaçaba e segue vivo nos playoffs da Liga Ouro de basquete

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados