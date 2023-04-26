Após assumir relacionamento, ex de Victor Pecoraro chama atual do ator de 'songa monga' Crédito: Instagram/@remullerp

"songa monga". No último domingo (23), a ex-esposa de Victor Pecoraro, Renata Muller assumiu um novo relacionamento e acabou alfinetando a atual namorada do ator, nas redes sociais. Ao responder o comentário de uma internauta, a criadora de conteúdo revelou que chama Rayanne Morais de

Na ocasião, a seguidora comentou que Victor não esperou nem se separar de Renata para assumir o relacionamento com Rayanne. "Pior foi ele que não esperou nem separar para namorar a songa monga, ela aí tem que ser muito feliz. Desejo toda felicidade do mundo para ela. A fila anda", escreveu. Renata, por sua vez, curtiu o comentário e ainda respondeu: "nome que eu chamo ela".

O anúncio do namoro com o empresário de agronegócios Gabriel Clemente foi feito nove meses após Renata descobrir que Victor a traiu com Rayanne enquanto gravava o filme "A Entrega". Na época, em julho de 2022, ela chegou a compartilhar nas redes sociais que já se incomodava com a intimidade dos dois nos bastidores, mas que confirmou a traição por vídeos e fotos deles se beijando.

Victor também chegou a postar, naquele momento, que errou ao se envolver com Rayanne enquanto ainda estava casado, mas assumiu o relacionamento com a atriz e está junto com ela desde então.

DECLARAÇÃO

Na publicação, Renata se declarou para o novo amor e escreveu ser a mulher mais feliz do mundo. 'Eu tinha medos e você me mostrou que eu deveria me permitir e que as pessoas são diferentes", colocou na legenda. Gabriel também aproveitou a oportunidade para se declarar para a amada.

"O amor é assim, faz com que a gente se torne nossa melhor versão, e é exatamente assim que eu me sinto com você. Obrigado por ser essa mulher maravilhosa (e não estou falando só de beleza física) e foda que você é. Obrigado por tirar o melhor de mim. Você chegou na minha vida igual a um furacão, deixando tudo de pernas pra cima. E vou te contar, que bagunça boa em!! Você é a melhor surpresa que eu poderia ter na vida e, com certeza, o melhor presente que eu poderia ganhar. Obrigado por cuidar tão bem da gente, por me ensinar todos os dias e por ser foda como você é! Sempre estarei aqui por você e para você!! Te amo muito, meu bebezão! E com a gente é assim: se não for pra ser intenso a gente nem vai!! Amo você!", escreveu Gabriel.

Nos comentários, internautas relembraram o fim turbulento do casamento de 13 anos dos dois e desejaram que Renata fosse feliz na nova fase.

"Por que choras falecido?", escreveu um seguidor. "O mundo não dá voltas, ele capota, você merece ser muito feliz. Acompanhei seu sofrimento. Uma coisa é certa, a colheita chega, seja plantando o bem ou mal. Você plantou o bem, espero que seja muito feliz", comentou outra internauta.