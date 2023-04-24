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Novo casal

Ex de Victor Pecoraro assume namoro após ser traída pelo ator

Nove meses após descobrir traição, Renata Muller está namorando empresário do ramo de agronegócio
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 24 de Abril de 2023 às 13:34

Ex de Victor Pecoraro, Renata Muller assume namoro após ser traída pelo ator
Ex de Victor Pecoraro, Renata Muller assume namoro após ser traída pelo ator Crédito: Instagram/@remullerp
A fila andou e tem casal novo na área! Novo meses após terminar o casamento de 13 anos com Victor Pecoraro, por conta de uma traição por parte do ator, Renata Muller assumiu um novo romance. O felizardo é o empresário de agronegócios Gabriel Clemente. Nas redes sociais, a criadora de conteúdo se declarou para o parceiro.
"Essa foi nossa primeira música. Eu tinha uma casca dura, mas vc veio pra quebrá-la. Eu tinha medos e você me mostrou que eu deveria me permitir e que as pessoas são diferentes. Não queria ninguém na minha vida tão cedo, mas você apareceu mudando todo planejamento que eu tinha feito (...)", escreveu.
Nos comentários, internautas compartilharam estar felizes por Renata. "Que alegria ver uma mulher maravilhosa como você RECOMEÇAR! É isso, ame mesmo!!! Felicidades", escreveu uma seguidora. "Acompanhei todo seu sofrimento pelo Instagram com o antigo relacionamento e ver agora você se reconstruindo é bom demais, é a prova viva de que tudo passa e que somos capazes de nos reerguer e superar as coisas ruins. Seja feliz!", comentou outra. 
Em julho do ano passado, quando descobriu que foi traída por Victor, Renata compartilhou um vídeo em seu perfil no Instagram contando que o relacionamento começou a desandar quando o ator foi gravar o filme "A Entrega" com Rayanne Morais. A intimidade dos dois nos bastidores já era algo que incomodava Renata, mas a traição foi confirmada por fotos e vídeos de Victor e Rayanne aos beijos.
Na época, o ator chegou a postar que errou ao se envolver com Rayanne enquanto ainda estava casado, mas assumiu o relacionamento com a atriz. Os dois estão juntos desde então. 

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