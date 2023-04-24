Surpresa!

Zendaya sobe no palco do Coachella e canta trilha sonora de 'Euphoria'

Protagonista da séria foi convidada do músico Labrinth e performou ‘All For Us’ e ‘I’m Tired’
Agência Estado

Publicado em 24 de Abril de 2023 às 09:46

Zendaya durante o 29º Screen Actors Guild Awards, em fevereiro de 2023 Crédito: Reuters/Folhapress
Zendaya surpreendeu a platéia do Coachella, na Califórnia, nos Estados Unidos, na noite deste sábado, 22, ao subir no palco ao lado do músico Labrinth para cantar All For Us e I'm Tired, duas músicas da trilha sonora de Euphoria.
A famosa tem alguns trabalhos musicais ao longo da sua carreira, mas fazia anos que não se apresentava como cantora. No seu perfil do Instagram, a artista agradeceu pelo convite e recepção do público."Obrigado ao meu irmão por me convidar e me dar o espaço mais lindo e seguro para estar no palco novamente. Meu coração está tão cheio que não posso agradecer o suficiente pelo amor que recebi", escreveu.
Após a performance especial, Zendaya revelou que o convite ocorreu de última hora e que se divertiu muito. "Nunca ouvi gritos assim em toda a minha vida, assim que virei a esquina, não consegui ouvir nada além de vocês. Obrigado a todos por me receberem de braços abertos no palco", disse.
De acordo com um jornalista do site Puck News, a atriz renovou o contrato para a terceira temporada da série da HBO e ganhará quase US$ 1 milhão (cerca de R$ 5,19 milhões) por cada episódio.

