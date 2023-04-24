Gleici e Gil do Vigor entram em 'disputa' sobre qual é a melhor edição do 'BBB' Crédito: Instagram/@gleicidamasceno/@gildovigor

Gleici Damasceno, campeã do Big Brother Brasil 18 compartilhou em seu perfil do Twitter na tarde deste domingo, 23, que a edição da qual participou foi a melhor até o momento. No entanto, Gil do Vigor, participante icônico do reality no ano de 2021, defendeu que foi na sua vez que o programa marcou história.

"É óbvio que o BBB 18 foi o melhor dos últimos tempos. E só quem não assistiu vai discordar", escreveu a acriana. Em sequência, o ex-brother respondeu. "Amiga, eu assisti, mas preciso dizer que foi o 21. Mas te amo para sempre!".

É óbvio que o BBB18 foi o melhor dos últimos tempos, e só quem não assistiu vai discordar hahah — Gleici Damasceno 🐜 (@gleicidamasceno) April 23, 2023

A campeã no entanto usou o argumento que na sua vez não houve o lockdown (referente ao isolamento da covid-19) e também não tinha o time camarote, formado por pessoas já com relevância na mídia.

Amo você pra sempre tbm e amo o BBB21, mas no BBB18 não tinha lockdown e nem camarote e foi o kikiki — Gleici Damasceno 🐜 (@gleicidamasceno) April 23, 2023

Os comentários na publicação ficaram divididos e com a repercussão, Allan Passos, participante da edição de 2005, que contou com Jean Wyllys e Grazi Massafera, fez um comentário em um post no Instagram defendendo que na verdade, foi o seu elenco o melhor "de todos os tempos".