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Compromisso sério

Maíra Cardi fica noiva de Thiago Nigro menos de dois meses após assumirem namoro

Influenciadora foi pedida em casamento enquanto se batizava na religião evangélica. "Nasci de novo! E não poderia ter sido mais especial do que dessa maneira", afirmou a influencer
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 22 de Abril de 2023 às 12:32

A influenciadora fitness Maíra Cardi ficou noiva de Thiago Nigro. Ambos haviam assumido o namoro no primeiro dia de março e agora dão um novo passo no relacionamento. Ela também aproveitou para se batizar na religião evangélica.
Maíra Cardi ficou noiva no mesmo dia em que se batizou na religião evangélica
Maíra Cardi ficou noiva no mesmo dia em que se batizou na religião evangélica Crédito: Instagram@mairacardi
"Nasci de novo! E não poderia ter sido mais especial do que dessa maneira. Tinha que ser através da vida dele. Sim, foi através da vida dele que Deus agiu, usando sua vida com muito amor para me batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo", disse.
"Você não poderia ter escolhido um momento mais único do que esse para me pedir em casamento. Obrigada por me ensinar a ser mulher, por pegar as minhas armas e dizer no meu ouvido que agora quem luta é você. Então, estou pronta para viver o resto da vida ao seu lado", escreveu ela na publicação.

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