Maíra Cardi fica noiva de Thiago Nigro menos de dois meses após assumirem namoro

A influenciadora fitness Maíra Cardi ficou noiva de Thiago Nigro. Ambos haviam assumido o namoro no primeiro dia de março e agora dão um novo passo no relacionamento. Ela também aproveitou para se batizar na religião evangélica.

Maíra Cardi ficou noiva no mesmo dia em que se batizou na religião evangélica Crédito: Instagram@mairacardi

"Nasci de novo! E não poderia ter sido mais especial do que dessa maneira. Tinha que ser através da vida dele. Sim, foi através da vida dele que Deus agiu, usando sua vida com muito amor para me batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo", disse.