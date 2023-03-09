Após assumir namoro com Maíra Cardi, Thiago Nigro é cortado de congresso gospel

Após assumir o namoro com a ex-BBB Maíra Cardi, o coach Thiago Nigro foi cortado de um congresso gospel no qual participaria esse mês, segundo o jornal Extra.
Thiago Nigro era presença confirmada no Liberta Brasil, evento que está sendo organizado pela Igreja Pentencostal Tempo de Milagres (IPTM). Segundo o jornal, o milionário foi cortado do congresso em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio, após ter terminado o casamento com a ex-companheira, Camila Ferreira.
Segundo a fonte do Extra: “O problema é que no meio religioso ele está mais queimado que churrasco, e o pastor Leonardo achou melhor não levá-lo”.
Thiago aparecia nos cartazes espalhados nas redes sociais, mas com a repercussão negativa do namoro nas redes sociais, ele acabou sendo cortado pelo pastor.