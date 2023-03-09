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Maíra Cardi ganha buquê de maçãs do namorado: "como não se apaixonar?"

A coach fitness e o youtuber assumiram o relacionamento no início de março. Ex-BBB mostrou o mimo recebido nas redes sociais nesta quinta (9)
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 09 de Março de 2023 às 14:48

Maíra Cardi e Thiago Nigro assumem relacionamento, nas redes sociais
Maíra Cardi e Thiago Nigro: ex-BBB ganhou um presente especial do novo namorado Crédito: Instagram/@mairacardi/@thiago.nigro
Desde que assumiram o namoro, no início de março, Maíra Cardi e Thiago Nigro têm compartilhado declarações e momentos juntos nas redes sociais. Nesta quinta-feira (9), por exemplo, o youtuber decidiu surpreendê-la com um presente especial, que a deixou "ainda mais apaixonada".
Nos stories do Instagram, a coach fitness mostrou o namorado a entregando um buquê diferenciado, composto por flores e maçãs. "Que criatividade, meu Deus! Como não me apaixonar?", dizia Maíra, enquanto filmava o presente.
Além de falar, ela também reforçou na legenda da publicação: "Fui recebida assim. Como não me apaixonar mais a cada dia? Te amo eternamente".
Presente de Thiago Nigro para a namorada Maíra Cardi: um buquê de rosas e maçãs
Presente de Thiago Nigro para a namorada Maíra Cardi: um buquê de rosas e maçãs Crédito: Instagram @mairacardi
Recentemente, a ex-BBB publicou um texto no Instagram afirmando que será "submissa" ao novo namorado. Segundo ela, "deixar de ser o homem da sua própria vida é assustador, é doloroso". "Mas dois homens não ocupam o mesmo espaço, e pela primeira vez na minha vida eu entendo a palavra respeito e submissão. Para entender qualquer coisa, o primeiro passo é querer: submissão e respeito aos homens nada tem a ver com disputar força ou espaço, mas eu estava machucada demais para entender isso", declarou.
Para complementar, Maíra pontuou: "O espaço de uma mulher, homem nenhum ocupa, mas o espaço de um homem eu não quero ocupar. Abro a porta da minha vida para você, não para entrar mas para ocupar esse lugar que sempre foi seu. Espaço que ocupei sozinha, sentada com medo e quietinha no porão das minhas lembranças, e sem nem saber onde estavam as chaves. Permaneci paralisada e assustada com os ruídos do lado de fora".

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