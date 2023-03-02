Após assumir relacionamento com Maíra Cardi, Thiago Nigro nega suposta traição Crédito: Instagram/@thiago.nigro

O relacionamento de Maíra Cardi e Thiago Nigro, o Primo Rico, movimentou a internet na última quarta (1º). Isso porque o anúncio do novo casal foi feito um mês após Thiago informar o fim de seu relacionamento de 10 anos com a influenciadora Camila Ferreira, o que fez com que internautas especulassem suposta traição por parte do youtuber.

Pelos stories do Instagram, Primo Rico resolveu esclarecer alguns pontos sobre o relacionamento com Maíra. Segundo ele, o casal não pensava em anunciar o affair agora.

"Eu não sou – e nunca fui – de compartilhar minha intimidade publicamente. Existe um ônus gigantesco em ser 'público'. Às vezes, as narrativas saem de controle e há pouco que você possa fazer. Não tinha chegado a hora de fazer o anúncio que fizemos hoje pela manhã, mas, por bem, preferimos fazer – e que bom! Estou muito feliz, de verdade! Não esperem encontrar fofocas e polêmicas por aqui. Eu falo sobre negócios e finanças", escreveu.

Primo Rico esclarece relacionamento com Maíra Cardi Crédito: Instagram/@thiago.nigro

Duas horas depois, o youtuber publicou mais um story para rebater acusações de traição. Na postagem, ele afirmou que só se envolveu com Maíra após terminar o antigo relacionamento, portanto, estava solteiro.

"Eu tinha um relacionamento sim e terminamos. Estando solteiro, iniciamos um relacionamento. Eu nunca fui casado, então não confundam minha situação para não tentarem me encaixar em regras bíblicas que não se enquadram no meu caso (que concordo). Mas, sim, ainda sonho em casar diante de Deus um dia", publicou.