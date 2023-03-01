BBB 23: Guimê atende Big Fone; veja quem foi colocado no Paredão

O Big Fone tocou na casa do Big Brother Brasil 23 nesta quarta-feira, 1º, e foi atendido por MC Guimê. O brother tinha o poder de colocar dois participantes no Paredão e escolheu Cezar Black e Key Alves.
Além de terem sido indicados à berlinda, os brothers não poderão participar da Prova do Líder, que acontece nesta quinta-feira, 2.
Já no sábado, 4, o telefone voltará a tocar e quem atender vai precisar salvar um dos enviados ao Paredão. Black e Key tem a possibilidade de salvarem a si mesmos caso atendam.
A dinâmica ainda terá implicações na formação do Paredão na noite de domingo, 5. A pessoa que tiver sido salva pelo Big Fone precisará indicar um dos brothers à berlinda.