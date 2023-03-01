Filho de Rita Lee tranquiliza fãs após fake news de morte da cantora

Rita Lee e o filho João Lee Crédito: Instagram/@joaoleemusic

O cantor João Lee, filho de Rita Lee, tranquilizou fãs e seguidores, na tarde desta quarta-feira (1º), após uma fake news de que a cantora teria morrido. Pelos stories, ele garantiu que a mãe está bem.

Rita, que tem câncer de pulmão em remissão desde abril do ano passado, foi internada no Hospital Albert Einstein, na Zona Sul de São Paulo, no dia 24 de fevereiro.

"Gente, a minha mãe tá bem. Eu tô com ela aqui agora. Ela está tomando sorvete. Não caiam em fake news", escreveu nos stories.

Na sequência, João compartilhou um registro das mãos da mãe segurando uma embalagem com sorvete e escreveu "te amo mãe". O perfil oficial da cantora repostou as postagens.

João Lee tranquiliza fãs de Rita Lee após fake news de morte da cantora Crédito: Instagram/@joaoleemusic

Alguns membros da família, incluindo o marido da cantora, Roberto de Carvalho, publicaram que a cantora precisava passar por exames e avaliações, por conta do tratamento oncológico.

"Como qualquer pessoa que passou ou que passa por tratamento oncológico, internações para exames e avaliações podem ser necessárias. A família agradece o carinho, certa do respeito à privacidade, como estabelecido desde o início", escreveram numa publicação feita na sexta (24).

No domingo (26), eles fizeram uma nova postagem dizendo que a cantora estava bem, se recuperando.