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Novo amor

Maíra Cardi e Thiago Nigro, o Primo Rico, assumem relacionamento

Após informação ser divulgada por jornalista, o casal assumiu o namoro em uma postagem conjunta nas redes sociais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 01 de Março de 2023 às 11:47

Maíra Cardi e Thiago Nigro assumem relacionamento, nas redes sociais
Maíra Cardi e Thiago Nigro assumem relacionamento, nas redes sociais Crédito: Instagram/@mairacardi/@thiago.nigro
O amor está no ar para Maíra Cardi e Thiago Nigro. A coach de emagrecimento e o youtuber conhecido como "Primo Rico" formam o mais novo casal da área. A informação foi divulgada pela jornalista Fábia Oliveira nesta terça-feira (28) e confirmada pelos dois nesta quarta (1ª) através de uma postagem conjunta no Instagram.
Além de youtuber, Primo Rico também é coach de finanças e vende cursos e assessoria de investimentos. Ele é dono da empresa M. Nigro Investimentos.
Na postagem compartilhada, os dois esscreveram: “Muitos relacionamentos começam com a paixão avassaladora, mas para nós, a admiração foi o ponto de partida. Descobrimos que tínhamos valores e sonhos semelhantes, o que nos fez ter uma conexão muito forte desde o início".
"Acreditamos que amar alguém sem admiração é como construir um castelo na areia, que facilmente desmorona quando a paixão acaba. Por isso, valorizamos a admiração como base sólida para o amor, sabendo que ela nos sustentará mesmo nos momentos difíceis”, completaram.
Eles ainda finalizaram ressaltando como Deus é prioridade no relacionamento dos dois. "E é importante mencionar que todas as nossas decisões sempre tiveram Deus como prioridade, buscando fazer a Sua vontade em nossas vidas. Acreditamos que somente assim podemos encontrar o verdadeiro propósito e sentido para a nossa união, e construir um relacionamento que seja abençoado e guiado pela vontade divina", encerram.

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