Maíra Cardi e Thiago Nigro, o Primo Rico, assumem relacionamento

Maíra Cardi e Thiago Nigro assumem relacionamento, nas redes sociais Crédito: Instagram/@mairacardi/@thiago.nigro

O amor está no ar para Maíra Cardi e Thiago Nigro. A coach de emagrecimento e o youtuber conhecido como "Primo Rico" formam o mais novo casal da área. A informação foi divulgada pela jornalista Fábia Oliveira nesta terça-feira (28) e confirmada pelos dois nesta quarta (1ª) através de uma postagem conjunta no Instagram.

Além de youtuber, Primo Rico também é coach de finanças e vende cursos e assessoria de investimentos. Ele é dono da empresa M. Nigro Investimentos.

Na postagem compartilhada, os dois esscreveram: “Muitos relacionamentos começam com a paixão avassaladora, mas para nós, a admiração foi o ponto de partida. Descobrimos que tínhamos valores e sonhos semelhantes, o que nos fez ter uma conexão muito forte desde o início".

"Acreditamos que amar alguém sem admiração é como construir um castelo na areia, que facilmente desmorona quando a paixão acaba. Por isso, valorizamos a admiração como base sólida para o amor, sabendo que ela nos sustentará mesmo nos momentos difíceis”, completaram.