Ex-BBB Laís Caldas expõe mensagens de ódio contra o pai e publica nota de advogado

A ex-BBB Laís e o pai Augusto Caldas Crédito: Instagram/@dra.laiscaldass

Ex-participante do BBB 22, a influenciadora Laís Caldas expôs ataques de ódio que o pai, Augusto Caldas, vem recebendo nas redes sociais. Augusto morreu em dezembro de 2021, pouco antes de a médica entrar no reality show.

Além do pai, Laís recebeu mensagens contra o namorado, Gustavo Marsengo, a cachorra dela, que também morreu recentemente, Nalu, e outros membros da família. Conforme uma nota escrita pelos advogados da médica, os responsáveis "sofrerão as devidas sanções na Justiça".

"Cabe ressaltar que a internet não é uma terra sem lei e, diante das informações coletadas, estamos tomando todas as providências necessárias para identificar os responsáveis por esses atos inescrupulosos", diz um trecho do comunicado.

Laís Caldas procurou a Justiça após receber mensagens de ódio contra o pai, Augusto Caldas Crédito: Instagram/@dra.laiscaldass

A ex-BBB contou que vinha sofrendo diversos ataques na internet, mas resolveu procurar a Justiça após ler as mensagens direcionadas ao pai. "Eu não sou de ficar postando essas coisas, até porque, desde que eu entrei nesse mundo da internet, eu recebo muito carinho e muito amor todos os dias", comentou.

Laís afirmou tolerar os ataques direcionados a ela, mas "não admitir" falas sobre a família e, principalmente, sobre Augusto. "Quem conheceu o meu pai, quem conhece a história dele, sabe o homem maravilhoso que ele foi", disse.

Ela relembrou a atuação do pai, que também era médico, em Crixás, município de Goiás. "Toda vez que eu precisava do meu pai, em qualquer horário, ele ia me ajudar e a gente salvou várias vidas juntos."

A médica diz ter ficado "indignada" e "horrorizada" ao ler ataques das pessoas que não o conheciam. "Ele não está aqui mais para se defender, mas eu defendo ele. E você mexeu com a pessoa errada."