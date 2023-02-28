André Martinelli confirma desejo de ser maratonista: "Mudança de rotina total"

Recentemente, Andre Martinelli correu a meia-maratona em Cartagena, na Colômbia Crédito: Instagram @andremartinelli

Cada vez mais focado na saúde, o empresário e influenciador capixaba Andre Martinelli resolveu investir pesado nos treinos, embarcando no universo da maratona. Recentemente, chegou a correr a meia-maratona de Cartagena, na Colômbia, completando os 21 quilômetros de prova. Isso, sim, é fôlego de atleta.

Em entrevista ao portal GShow, o ex-BBB detalhou sua rotina de treinos, que envolve academia - com personal trainer -, consultas com médicos do esporte, e, claro, muita corrida.

"Estou entrando nesse universo de forma completa. Porque o volume de treino pode trazer muitas lesões. E tenho me preparando bem para os próximos desafios. Já tenho quatro meias-maratonas marcadas, sendo uma internacional, até julho. E também estou me preparando para uma maratona completa para o segundo semestre. Sigo bem focado, porque quero fazer a minha primeira maratona e sentir como isso vai acontecer na minha vida", conta.

Ao portal, o bonitão afirma que sempre amou praticar esportes. "Acredito que ele acrescenta muito em nossa vida, além de evitar doenças no futuro. É um estilo de vida. Já corria e comecei a fazer algumas provas. Se tornou uma paixão. A corrida traz uma disciplina na minha vida, que se reflete em outras áreas. Você tem que ser muito organizado com os horários e com a rotina. E sempre gostei da disciplina que o treino de corrida traz para minha vida".

O capixaba André Martinelli deseja se tornar maratonista Crédito: André Busatos/Divulgação

Por falar em evitar doenças, Andre Martinelli faz da prática de exercícios uma rotina diária. Até porque, em 2015, foi diagnosticado com hipotireoidismo. A doença provoca uma queda na produção dos hormônios da tireoide. O baixo desempenho repercute em todo o organismo, interferindo nos batimentos cardíacos, no ritmo do intestino e até no humor, entre outros aspectos.