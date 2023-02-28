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Bem-estar

André Martinelli confirma desejo de ser maratonista: "Mudança de rotina total"

O capixaba sempre fez da prática de exercícios uma rotina diária. Até porque, em 2015, foi diagnosticado com hipotireoidismo. "Comecei a me tratar e vi que saúde não era só para estética"
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 28 de Fevereiro de 2023 às 18:44

Recentemente, Andre Martinelli correu a meia-maratona em Cartagena, na Colômbia
Recentemente, Andre Martinelli correu a meia-maratona em Cartagena, na Colômbia Crédito: Instagram @andremartinelli
Cada vez mais focado na saúde, o empresário e influenciador capixaba Andre Martinelli resolveu investir pesado nos treinos, embarcando no universo da maratona. Recentemente, chegou a correr a meia-maratona de Cartagena, na Colômbia, completando os 21 quilômetros de prova. Isso, sim, é fôlego de atleta. 
Em entrevista ao portal GShow, o ex-BBB detalhou sua rotina de treinos, que envolve academia - com personal trainer -, consultas com médicos do esporte, e, claro, muita corrida.  
"Estou entrando nesse universo de forma completa. Porque o volume de treino pode trazer muitas lesões. E tenho me preparando bem para os próximos desafios. Já tenho quatro meias-maratonas marcadas, sendo uma internacional, até julho. E também estou me preparando para uma maratona completa para o segundo semestre. Sigo bem focado, porque quero fazer a minha primeira maratona e sentir como isso vai acontecer na minha vida", conta.
Ao portal, o bonitão afirma que sempre amou praticar esportes. "Acredito que ele acrescenta muito em nossa vida, além de evitar doenças no futuro. É um estilo de vida. Já corria e comecei a fazer algumas provas. Se tornou uma paixão. A corrida traz uma disciplina na minha vida, que se reflete em outras áreas. Você tem que ser muito organizado com os horários e com a rotina. E sempre gostei da disciplina que o treino de corrida traz para minha vida".
O capixaba André Martinelli deseja se tornar maratonista
O capixaba André Martinelli deseja se tornar maratonista Crédito: André Busatos/Divulgação
Por falar em evitar doenças, Andre Martinelli faz da prática de exercícios uma rotina diária. Até porque, em 2015, foi diagnosticado com hipotireoidismo. A doença provoca uma queda na produção dos hormônios da tireoide. O baixo desempenho repercute em todo o organismo, interferindo nos batimentos cardíacos, no ritmo do intestino e até no humor, entre outros aspectos.
"Quando descobri que tinha hipotireoidismo crônico, estava muito indisposto. E virou uma chavinha na minha cabeça. Comecei a me tratar e vi que a saúde não era só para estética. Era para cuidar do meu corpo de uma maneira geral. Foi uma mudança de rotina total. Faço uma reposição diária dos hormônios da tireoide e também tenho acompanhamento médico a cada três meses", afirmou o capixaba ao GShow.

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