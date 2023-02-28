Cantor Rick, que fez Bolsonaro chorar em live, tem bens de mansão penhorados Crédito: Instagram/@ricksollo1

Dupla sertaneja de Renner, o cantor Rick Sollo enfrenta um processo judicial enquanto passa um período nos EUA ao lado da família e próximo do ex-presidente Jair Bolsonaro. O cantor teve os bens da sua mansão em Itu, interior paulista, penhorados pela Justiça de São Paulo. O motivo foi uma dívida de empréstimo que chegou ao valor de R$ 639.194,78, segundo o Uol.

Segundo a decisão publicada no dia 11 de janeiro, Rick foi notificado por pegar uma quantia de quase R$ 240 mil emprestado com produtores rurais, em 2017, e não pagar.

Naquele ano, entre idas e vindas da dupla, Rick e Renner romperam e Rick tentou formar carreira com Giovani, da dupla sertaneja Gian & Giovani.

Os dois acabaram pegando dinheiro emprestado para tentarem se lançar no mercado e bancarem uma turnê de dois anos pelo Brasil. A nova dupla não deu certo e nenhum dos dois quitou a pendência com os produtores rurais. Atualmente, Rick e Renner são uma dupla.

A mansão de seis mil metros em um condomínio particular, à venda por R$ 12 milhões, desde 2020, conta com nove suítes, cinco salas, salão de beleza, quadra esportiva e 14 vagas de garagem.

LIVE COM BOLSONARO

O artista movimentou as redes sociais, no último domingo (26), após fazer o ex-presidente Jair Bolsonaro se emocionar e chorar durante uma live enquanto tocava no violão a música "Não perca tua fé".

A transmissão foi feita diretamente dos Estados Unidos, onde Bolsonaro está desde o final de 2022. Rick faz parte do time de cantores sertanejos que apoiaram a campanha do ex-presidente em 2022.