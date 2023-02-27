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Ex-BBB Hariany fala sobre término do noivado 3 meses antes do casamento

Durante o Desfile das Campeãs do Rio, no último sábado (25), influenciadora disse estar triste com o fim do relacionamento com DJ
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 27 de Fevereiro de 2023 às 14:28

Ex-BBB19, Hariany fala sobre término do noivado 3 meses antes do casamento
Ex-BBB19, Hariany fala sobre término do noivado 3 meses antes do casamento Crédito: Instagram/@hariany
A ex-BBB da edição 2019, Hariany Almeida comentou pela primeira vez o término do noivado com o DJ Netto, no último sábado (25). Durante o Desfile das Campeãs do Rio de Janeiro, a influenciadora disse que já estava tudo pronto para a cerimônia, segundo o portal Splash, do UOL.
"Ainda é bem desconfortável para mim, mas infelizmente aconteceu o que aconteceu. Casamento era daqui três meses, mas não deu certo", respondeu ao portal.
A ex-BBB ainda compartilhou que está triste mas muito focada em si. "Eu estou muito focada em mim, não adianta nada eu ficar chorando as mágoas. Claro que é chato, é bem triste, por sinal, mas não tem o que fazer (…) É engolir o que tem para engolir e só aproveitar, depois eu lido com as dores", falou.
Questionada se o término é definitivo, Hariany respondeu que pode ser uma briga passageira de Carnaval, mas que o casal está decidido sobre o fim.
"Talvez seja [uma briga de Carnaval]. No momento a gente está bem decidido, mas não sabemos o dia de amanhã", disse aos jornalistas.

IDAS E VINDAS

O casal já havia terminado na segunda-feira (20), quando a ex-BBB chegou a publicar nos stories que o relacionamento tinha acabado. Mas, por ter aparecido com o anel de noivado durante o bloco da cantora Claudia Leitte, na terça-feira (21), internautas se perguntaram se era mesmo o fim do noivado.
Na sexta (24), DJ Netto usou suas redes sociais para anunciar que aquela seria a primeira e última vez que falaria sobre o assunto, confirmando que o casal não está mais junto.

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