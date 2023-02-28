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Ator José Mayer recebe alta após 19 dias internado

Em um vídeo publicado nas redes sociais, ele anuncia que voltou para casa nesta segunda (27)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 28 de Fevereiro de 2023 às 11:33

José Mayer
José Mayer Crédito: Instagram/Reprodução
José Mayer recebeu alta da Casa de Saúde São José, no Rio de Janeiro, onde estava internado nos últimos 19 dias.  O ator tinha dado entrada na unidade médica com um sangramento alveolar no pulmão.
Nesta segunda (27), o ator publicou em suas redes sociais um vídeo do seu retorno para casa ao lado da esposa, Vera Farjado.  "Segunda-feira, dia 27 de fevereiro, 11h55 da manhã. De novo na liberdade das ruas do Rio, indo para casa, graças a Deus. Conduzido por minha companheira há 53 anos, Vera, meu anjo protetor. Como é que ela me aguenta, gente? (risos) Beijos a todos, muito feliz de estar voltando para casa. E obrigado de novo pelas orações, pelo carinho e pela força espiritual que vocês me passaram. Beijos, beijos e beijos", disse.
Fora das telinhas desde 2017, após uma denúncia de assédio feita por uma figurinista com quem trabalhava na novela "A Lei do Amor", José Mayer fazia raras aparições nas redes sociais. Na última antes da internação, ele comemorava os 500 mil seguidores no Instagram. 

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