Ator José Mayer recebe alta após 19 dias internado

Nesta segunda (27), o ator publicou em suas redes sociais um vídeo do seu retorno para casa ao lado da esposa, Vera Farjado. "Segunda-feira, dia 27 de fevereiro, 11h55 da manhã. De novo na liberdade das ruas do Rio, indo para casa, graças a Deus. Conduzido por minha companheira há 53 anos, Vera, meu anjo protetor. Como é que ela me aguenta, gente? (risos) Beijos a todos, muito feliz de estar voltando para casa. E obrigado de novo pelas orações, pelo carinho e pela força espiritual que vocês me passaram. Beijos, beijos e beijos", disse.