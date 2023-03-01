Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Famosos

Tom Sizemore sofre aneurisma e família diz que 'não há mais esperança'

Ator de "O Resgate do Soldado Ryan" sofreu um aneurisma cerebral e está em coma desde 18 de fevereiro
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 01 de Março de 2023 às 09:37

Tom Sizemore durante estreia de 'Os mercenários 3', em 2016
Tom Sizemore durante estreia de 'Os mercenários 3', em 2016 Crédito: Reuters/Folhapress
A família de Tom Sizemore atualizou nesta terça, 28, o estado de saúde do ator, de 61 anos, que sofreu um aneurisma cerebral e está em coma desde o dia 18 de fevereiro. Ao jornal britânico The Guardian, um representante do artista revela o diagnóstico dado pela equipe médica.
"Hoje os médicos informaram à sua família que não há mais esperança e recomendaram a decisão do fim da vida. A família está agora decidindo sobre questões de fim de vida e uma nova declaração será emitida na quarta-feira", informou o porta-voz Charles Lago.
Lago ainda pediu respeito, visto que tem sido um momento difícil para a família de Tom. "Pedimos privacidade para sua família durante este período difícil e eles desejam agradecer a todos pelas centenas de mensagens de apoio e orações recebidas. Este tem sido um momento difícil para eles."
Sizemore é lembrado pelo seu papel em "O Resgate do Soldado Ryan" como o sargento Michael Horvath e em "Passageiro 57", interpretando o personagem Sly Delvecchio.

Veja Também

Juliette se emociona ao lembrar diagnóstico de aneurisma

Wanessa Camargo revela que tio impediu que irmã caísse da janela

André Martinelli confirma desejo de ser maratonista: "Mudança de rotina total"

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos Saúde
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Mulher é detida após esfaquear o ex-companheiro em Vitória
Imagem de destaque
As poderosas bactérias encontradas em cavernas profundas que desafiam a medicina: 'Resistentes a praticamente todos os antibióticos'
Braga, do Rio Branco
Rio Branco vence Vitória e entra no G-4 do Grupo 12 da Série D

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados