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Wanessa Camargo revela que tio impediu que irmã caísse da janela

Durante participação no Encontro, nesta terça (28), cantora contou que o caso aconteceu quando as duas eram crianças e moravam em um apartamento sem rede de proteção
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 28 de Fevereiro de 2023 às 13:31

A cantora Wanessa Camargo
A cantora Wanessa Camargo Crédito: Instagram/@wanessa
Durante a participação do programa Encontro, na manhã desta terça (28), a cantora Wanessa Camargo revelou que um tio impediu que a irmã, Camila Camargo, pulasse da janela quando criança. Na ocasião, nem o pai, Zezé di Camargo, nem a mãe, Zilu Camargo, estavam em casa. 
"Uma vez meus pais saíram e ficou eu, ela e meu tio. E a minha irmã queria pular de uma janela pra outra e meu tio pegou ela aqui. Nunca esqueço essa história", disse emocionada.
A cantora contou que a família morava no vigésimo andar de um prédio que não tinha rede de proteção. "Meu pai viajava muito e a gente sempre ficava com a minha mãe. Ela era sacoleira, a gente acompanhava ela. E a gente morava em um prédio que não tinha rede de proteção, era o vigésimo andar", contou.
A conversa ocorreu após o Encontro mostrar o caso de um menino de 7 anos que morreu ao cair da janela no apartamento que morava, no Rio de Janeiro, no último domingo (26).
"Para as mães é cansativo, mas a gente tem que olhar. É muito cedo pra se julgar, é nítida que essa dor é dilacerante e espero que ela possa um dia se perdoar", completou.

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