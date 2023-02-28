Wanessa Camargo revela que tio impediu que irmã caísse da janela

A cantora Wanessa Camargo Crédito: Instagram/@wanessa

Durante a participação do programa Encontro, na manhã desta terça (28), a cantora Wanessa Camargo revelou que um tio impediu que a irmã, Camila Camargo, pulasse da janela quando criança. Na ocasião, nem o pai, Zezé di Camargo, nem a mãe, Zilu Camargo, estavam em casa.

"Uma vez meus pais saíram e ficou eu, ela e meu tio. E a minha irmã queria pular de uma janela pra outra e meu tio pegou ela aqui. Nunca esqueço essa história", disse emocionada.

A cantora contou que a família morava no vigésimo andar de um prédio que não tinha rede de proteção. "Meu pai viajava muito e a gente sempre ficava com a minha mãe. Ela era sacoleira, a gente acompanhava ela. E a gente morava em um prédio que não tinha rede de proteção, era o vigésimo andar", contou.

A conversa ocorreu após o Encontro mostrar o caso de um menino de 7 anos que morreu ao cair da janela no apartamento que morava, no Rio de Janeiro, no último domingo (26).