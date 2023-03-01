Filha de Romário, Danielle Favatto entra para o OnlyFans após dar à luz sua 1ª filha

Danielle Favatto, filha do ex-jogador de futebol e atual senador Romário, criou um perfil na plataforma OnlyFans após dar à luz sua primeira filha Maria Eduarda, em janeiro. Mas, mesmo que a plataforma tenha se popularizado pela comercialização de conteúdo adulto, a ideia da carioca é outra: falar de maternidade.
Nos stories do Instagram, Danielle contou um pouco mais sobre o que pretende fazer na plataforma, ao abordar suas experiências sendo mãe de primeira viagem.
"Me chamaram para fazer um conteúdo e eu super topei depois que eu entendi como funciona e o que é o site, mais a fundo. Vi que não tem só essas coisas que as pessoas divulgam, que é a questão de sensualidade. Eu vou começar a falar sobre maternidade, vão ter vários vídeos, um por semana ou mais, falando sobre rotina, dando dicas sobre tudo o que estou passando", explicou.
O perfil de Danielle é gratuito, sendo necessário apenas seguir a conta da influenciadora para acessar os conteúdos produzidos por ela. No primeiro episódio, publicado nesta terça-feira (28), Danielle compartilhou como foi o processo de descoberta da gravidez e a gestação.
"Não queria ter filho, mudei de ideia do nada. Não tinha jeito nenhum com criança. Eu era aquela pessoa que se a criança chorasse no avião, eu já ficava perturbada", disse.
Nos próximos vídeos, ela pretende falar sobre a pequena Maria Eduarda, fruto do relacionamento de Danielle com o jogador do Atlético Catarinense, Fábio Henrique.
“Tirei o chip anticoncepcional e, em menos de 1 mês, engravidei. Ser mãe era mais um sonho do meu namorado do que meu. Após usar chip anticoncepcional por 8 anos, tirei para dar uma respirada e pensar sobre ter filho ou não. Passou 1 mês e eu já estava grávida. Foi a maior ressaca da minha vida no carnaval, na semana seguinte descobri que estava grávida. O engraçado é que fiz a revelação da gravidez no dia do jogo do Vasco, e o Vasco acabou empatando", comentou.