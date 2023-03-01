Filha de Romário, Danielle Favatto entra para o OnlyFans após dar à luz sua 1ª filha

Filha de Romário, Danielle Favatto entra para o OnlyFans após dar a luz para falar de maternidade Crédito: Instagram/@dadafavatto

Danielle Favatto, filha do ex-jogador de futebol e atual senador Romário, criou um perfil na plataforma OnlyFans após dar à luz sua primeira filha Maria Eduarda, em janeiro. Mas, mesmo que a plataforma tenha se popularizado pela comercialização de conteúdo adulto, a ideia da carioca é outra: falar de maternidade.

Nos stories do Instagram, Danielle contou um pouco mais sobre o que pretende fazer na plataforma, ao abordar suas experiências sendo mãe de primeira viagem.

"Me chamaram para fazer um conteúdo e eu super topei depois que eu entendi como funciona e o que é o site, mais a fundo. Vi que não tem só essas coisas que as pessoas divulgam, que é a questão de sensualidade. Eu vou começar a falar sobre maternidade, vão ter vários vídeos, um por semana ou mais, falando sobre rotina, dando dicas sobre tudo o que estou passando", explicou.

O perfil de Danielle é gratuito, sendo necessário apenas seguir a conta da influenciadora para acessar os conteúdos produzidos por ela. No primeiro episódio, publicado nesta terça-feira (28), Danielle compartilhou como foi o processo de descoberta da gravidez e a gestação.

"Não queria ter filho, mudei de ideia do nada. Não tinha jeito nenhum com criança. Eu era aquela pessoa que se a criança chorasse no avião, eu já ficava perturbada", disse.

Nos próximos vídeos, ela pretende falar sobre a pequena Maria Eduarda, fruto do relacionamento de Danielle com o jogador do Atlético Catarinense, Fábio Henrique.