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Maíra Cardi nega que tenha começado relacionamento com Thiago Nigro ainda casado

Em um comentário de uma publicação no Instagram, coach escreveu não ter roubado o marido de ninguém
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 03 de Março de 2023 às 11:30

Maíra Cardi e Thiago Nigro assumem relacionamento, nas redes sociais
Maíra Cardi e Thiago Nigro assumem relacionamento, nas redes sociais Crédito: Instagram/@mairacardi/@thiago.nigro
Desde que assumiu seu relacionamento com Maíra Cardi, Thiago Nigro têm lidado com acusações de que teria traído a ex-companheira, Camila Ferreira, com quem teve um relacionamento de 10 anos. Nesta quinta (2), a coach de emagrecimento utilizou as redes sociais para se manifestar sobre o assunto.
Primeiramente, ela gravou stories no Instagram para dizer aos seus seguidores que não iniciaria o relacionamento se Thiago ainda estivesse casado.
"(...) Eu jamais começaria um relacionamento se não tivesse certeza absoluta de quem é essa pessoa, de que os nosso princípios estão alinhados, que os nossos propósitos estão alinhados, qual o caráter, qual a fidelidade.. enfim. Hoje,  a pessoa que eu escolhi para caminhar o resto da minha vida é uma pessoa que eu e ele construímos a nossa relação em cima de respeito. Estão saindo por aí notícias como se a gente tivesse começado nosso relacionamento enquanto ele estava casado, enquanto eu estava casada. Pelo amor de Deus, gente. Isso jamais aconteceria (...) Eu não faria isso comigo, em primeiro lugar, antes de tudo", disse.
Horas depois, o jornalista Leo Dias publicou no perfil de sua coluna uma foto que a ex de Thiago, Camila, postou nos stories com uma música cuja tradução se refere a traição. Nos comentários, Maíra respondeu que jamais faria isso com ela mesma nem com Camila. "Não roubei o marido de ninguém", escreveu. 
"Affff Eu JAMAIS namoraria um homem que começou comigo traindo a ex JAMAIS! Acho ele um ex marido FODA. Se algum ex tivesse feito por mim metade da metade do que ele fez e faz por ela, eu seria eternamente grata. Eles tiveram uma história tão linda para acabar assim, que pena ! Quanto a mim, eu não faria isso nem com ela nem comigo, respeito e entendo a dor dela. É muito doido a dor de uma separação e queremos culpar o mundo por não ter dado certo! Eu não tenho nada com isso, sinto muito por ela de verdade, mas não roubei o marido de ninguém @leodias", comentou Maíra. 

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