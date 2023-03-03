Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Famosos

Travis Scott é acusado de agressão em balada de NY

Artista se envolveu em briga com engenheiro de som do local e conflito gerou prejuízo de R$65 mil
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 03 de Março de 2023 às 09:04

Travis Scott durante apresentação no festival Primavera Sound, em 2022, em São Paulo
Travis Scott durante apresentação no festival Primavera Sound, em 2022, em São Paulo Crédito: Adriano Vizoni/Folhapress
Travis Scott está sendo procurado pela polícia de Nova York após ser acusado de agressão em uma boate na cidade. A informação foi divulgada pelo jornal The Guardian.
Segundo a publicação, o rapper teria dado um soco no rosto do engenheiro de som do Club Nebula. A agressão, motivada por uma briga verbal, causou um prejuízo de US$ 12 mil (cerca de R$ 65 mil) nos equipamentos de som e vídeo.
Scott estava apresentando um set de DJ após um show do colega de gravadora Don Toliver. Policiais foram acionados para conter a briga.
O porta-voz do artista não negou as acusações, porém o gerente do local alega que as notícias sobre o incidente são "completamente fora de proporção".
O advogado do músico, Mitchell Schuster, caracterizou os relatórios iniciais do incidente como "clickbait e desinformação". Dorian Harrington, que ajudou a organizar a after party do Toliver e estava no palco com Scott durante seu set de DJ, afirmou: "O que vi no palco não reflete o que li nos noticiários. A música e a noite correram muito bem e todos saíram tranquilos".

Veja Também

Fred vence prova e é o novo líder do 'BBB 23'

Chris Brown se irrita e arremessa celular de fã que tentava gravá-lo; veja vídeo

BBB 23: confessionário volta ao ES com Big Fone e jogos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Petróleo e gás: ES deve receber R$ 38 bilhões em investimentos em nove projetos
Imagem de destaque
Silva é acusado de dívida de aluguel no ES; cantor nega cobrança, afirma portal
Imagem de destaque
"Precisamos da ajuda da extrema direita para eleger Pazolini", diz aliado do ex-prefeito

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados