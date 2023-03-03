BBB 23: confessionário volta ao ES com Big Fone e jogos

Tadeu Schmidt e Ana Clara no Confessionário do BBB 23 durante o Big Day Crédito: Reprodução/TV Globo

Atenção, preste muita atenção! Pelo segundo ano consecutivo, os capixabas poderão viver a experiência de estar dentro da casa mais vigiada do Brasil. Uma ação de marketing envolvendo a TV Gazeta e o Shopping Vila Velha vai recriar um dos espaços mais importantes dentro do programa: o confessionário, que nesta edição está ainda mais moderno e futurista.

O estande, totalmente instagramável, tem 3x2/2x2 metros, e oferece ao visitante uma experiência real com diversos momentos do game, como a formação do paredão (hora do voto e sua justificativa), a presença de dummies, além, claro, de registrar o momento e a experiência com fotos e vídeos.

NOVIDADES

O espaço também será palco para gravações do ‘Tô por Dentro’, programa diário sobre o reality show, exibido na TV Gazeta, comandado por Will Loyola. Assim, alguns programas serão diretamente apresentados do confessionário para todo o Espírito Santo. Uma TV transmitirá mensagens do apresentador Tadeu Schmidt e trechos do programa ao vivo pelo Globoplay.

Outra novidade para este ano é o Big Fone, que tocará em datas específicas, como o Big Day (dia com flashes ao vivo pela TV, com jogo de perguntas e respostas, estilo game show e muita interação com o público). O primeiro Big Day já acontece neste sábado (4).

Influenciadores e divulgadores do BBB também vão marcar presença no espaço. Outras ações promocionais como distribuição de brindes irão acontecer em datas específicas, além de encontros com personalidades e ex-participantes de edições anteriores.

Para o diretor de Mercado da Rede Gazeta, Marcio Chagas, trazer o confessionário para o ES pelo segundo ano consecutivo é a certeza de que o capixaba se identifica com o reality de maior audiência do mundo. “É uma experiência diferenciada para o local, tendo o selo de um produto Globo, com a chancela da TV Gazeta, que alcança uma audiência de muito sucesso em todo o Espírito Santo. Além disso, vamos levar o clima de entretenimento da casa mais vigiada do Brasil, desta vez para os moradores de Vila Velha e região”, comemora.

Essa é uma ação criada e produzida em conjunto pelas equipes de Marketing e Promo TV.

SUCESSO E AUDIÊNCIA

O BBB é um dos principais programas da TV Gazeta. Para se ter ideia da força, a edição do ano passado garantiu na estreia do programa aumento de 55% da audiência da TV Gazeta, mais que o dobro das principais concorrentes.

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