Serra Folia retorna em formato indoor após 10 anos sem a festa

Wellington Cambu na última edição do Serra Folia, em 2013 Crédito: Acervo Pessoal

Alô, fãs de axé! Após quase 10 anos, o Serra Folia retorna em 2023 prometendo muita animação para o município. Em um formato indoor, ou seja, em local fechado, a festa está garantida para o dia 2 de dezembro, na Serra Sede.

É a 19ª edição do evento que já recebeu artistas como Olodum e Araketu. As cinco atrações - incluindo uma nacional - deste ano serão divulgadas em março. A venda dos abadás, camarotes, lounges e pistas começa em abril.

Fundador do evento, Wellington Cambu se diz animado para o retorno da micareta. A expectativa, segundo ele, é de que a festa receba 5 mil foliões. "Vem gente de todos os lugares do Espírito Santo", comentou.

A escolha por um evento em local fechado se deu por questões de organização e segurança, mas a ideia é retornar com a festa na rua, como costumava ser.

"Nós queremos voltar para a rua mas nós não quisemos retornar neste primeiro ano, por questão de programação, de segurança pública, dos moradores e cidade se programarem para a multidão que recebem. Tem que ter uma programação", contou.

RETORNO DO EVENTO

Em uma viagem a Porto Seguro, na Bahia, Cambu se encantou com o "bloco com corda". Quando voltou ao Espírito Santo, tomou a decisão, então, de levar o formato de festa para Serra e foi assim que, em 1996, nasceu o Serra Folia. "Em 97, foi quando tomou força. Começou a ter trio elétrico e atração nacional. Em 96, comecei vendendo abadá de casa em casa”, conta.

Durante 17 anos, a micareta animou o município e os fãs de axé, até parar definitivamente em 2013. Foi a saudade de quem viveu aquela época que mobilizou o produtor de eventos a retomar com o projeto.

"Vendemos mil abadás no primeiro ano, depois foi tudo acima de dois mil e quinhentos abadás para uma festa de rua", disse.

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