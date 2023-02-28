Formemus Lab divulga artistas selecionados para a formação

O Formemus trabalhará com formação de artistas para o mercado musical Crédito: Divulgação

Maior conferência de música do Espírito Santo, o Formemus divulga os nomes selecionados para sua primeira trilha de formação, que ajudará os talentos a gerenciarem a carreira e se posicionar no mercado musical. Foram 23 projetos musicais escolhidos (sendo 19 do Espírito Santo, 1 de São Paulo, 1 de Mato Grosso e 1 de Santa Catarina e 1 do Maranhão) num total de 80 inscritos.

Os selecionados vão participar das três etapas de formação do Formemus Lab, que abordará temas como diagnóstico de carreira, posicionamento no mercado da música, direção musical de show, direção artística de palco, preparatório para pitching e rodadas de negócios. “O maior objetivo do projeto é proporcionar conhecimento para artistas independentes, com informações importantes para que eles possam gerir melhor suas carreiras. É a primeira fase do projeto, que pretende depois trazer novos temas e mentores”, comenta Simone Marçal, diretora do Formemus.

“Ao final do Formemus Lab espera-se uma evolução dos projetos participantes e um aumento na diversidade dos nomes capixabas nas programações dos festivais de música independentes brasileiros”, conta o também diretor do Formemus Daniel Morelo.

A princípio 10 projetos seriam selecionados, mas as inscrições surpreenderam positivamente e a curadoria decidiu ampliar as vagas. Todos os projetos participantes terão vaga garantida na Rodada de Negócios do Formemus. Além disso, os dois projetos participantes que se destacarem serão escolhidos pelos mentores para se apresentar no Pitching Musical do Formemus 2023, que está previsto para maio de 2023.

Os selecionados foram:





Ada Koffi (@adakoffioficial) - ES



Cainã e a Vizinhança (@a.vizinhanca) - ES



Chorou Bebel (@chorou.bebel) - ES



Daniel Silva (@danielcrfs) - ES



Douglas Lopes (@douglg) - ES



Duo Severino (@duo.severino) - ES



Eloá Puri (@eloapuri) - ES



Fabriccio (@fabricciomusic) - ES



Gastação Infinita (@gastacaoinfinita) - ES



JaySant' (@jaysant.ofc) - ES



Kael STN (@kaelstn) - ES



Kastrup (@guilhermekastrup) - SP



Livia de Paula (@livialivissima) - ES



Lou Fonseca (@lou.fonscecaoficial) - ES



Luiza Dutra (@luizadrl) - ES



Mana Moa MC (@manamoamc333) - SC



Pacha Ana (@@pachaana) - MT



Pura Vida Original (@puravidaoriginal) - ES



Serginho Oliveira (@eu.serginho.oliveira) – ES



Sthelô (@sthelo.co) - ES



Suindara (@@suindaraoficial) - ES



Thaysa Pizzolato (@thaysa_pizzolato) - ES



Tiago Máci (@tiagomaci) – MA



O projeto começa em março e vai até maio, com 3 dias de imersão em cada etapa, e acontece no Palácio da Música Sônia Cabral, no centro de Vitória. Para a primeira edição, presencial e gratuita, os mentores convidados são: O produtor musical e engenheiro de áudio Penha Schmidt (SP), a artista, produtora de teatro e realizadora de festivais de música Bia Nogueira (MG), a diretora de marketing, comunicação e estratégias comerciais da Ingrooves Brazil Renata Gomes (SP), o diretor artístico e produtor musical realizador de diversos festivais em Minas Gerais Barral Lima (MG), o realizador de festivais de música, ator e diretor de teatro William Mendonça (CE) e a musicista, presidente da Associação Brasileira de Festivais Independentes (Abrafin) e idealizadora do Festival DoSol Ana Morena (RN).

AS ETAPAS

LAB 1 – Direção Artística e de Palco para Shows Musicais

14 a 16 de março de 2023 - 14h às 20h



Com Bia Nogueira e William Mendonça



Direção Artística de Palco, consciência corporal, postura, dinâmica de show, importância de equipe, narrativa, roteiro, iluminação, cenografia, coreografia, figurino, entre outros.



LAB 2 – Direção Musical de Shows e Mercado da Música

11 a 13 de abril de 2023 - 14h às 20h



Com Barral Lima e Pena Schmidt



Repertório, narrativa, diagnóstico de carreira, arte e estética dos processos criativos musicais, como funciona o mercado atual da música, entre outros.

