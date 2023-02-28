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Festival de Alegre anuncia Jorge e Mateus e pré-venda de ingressos

Com direito a meia solidária, passaportes serão vendidos no site Lebillet. Evento acontece entre 8 e 10 de junho, no Parque de Exposições de Alegre, em Vila Reis
Erik Oakes

Erik Oakes

Publicado em 28 de Fevereiro de 2023 às 08:00

A dupla Jorge e Mateus
A dupla Jorge e Mateus é uma das atrações do Festival de Alegre  Crédito: Cadu Fernandes/Instagram/@jorgeemateus
O carnaval acabou e é hora de programar o feriado de Corpus Christi. Uma boa pedida é seguir para o interior do Espírito Santo. Já que entre os dias 8 e 10 de junho acontece o Festival de Alegre, que retorna após sete anos de hiato, no Parque de Exposições de Alegre, em Vila Reis. A pré-venda de ingressos promocionais começa nesta terça-feira (28) pela internet.
E a programação do evento segue sendo construída de forma bem diversa. Nesta segunda-feira (27), a organização divulgou a dupla Jorge e Mateus no line-up. Vale lembrar que serão cinco atrações por noite e, até o momento, estão confirmados: Alok, Ana Castela, Zé Neto e Cristiano, Jota Quest, Menos é Mais, Léo Santana, Dennis DJ e João Gomes. A grade de dias ainda está sendo montada.
O passaporte arena para curtir os três dias de evento começa a ser comercializado, a partir das 12h desta terça (28), pelo valor de R$ 980 (inteira), no site LeBillet. Vale destacar que o evento vai disponibilizar a meia social, em que o valor do pacote cai para R$ 490 desde que o interessado doe um quilo de alimento não perecível.
Segundo a organização, o lote é promocional e não deve durar muito tempo. Além disso, eles ressaltam que novas atrações serão divulgadas em breve, assim como os valores de ingressos por dia. 

SERVIÇO

  • FESTIVAL DE ALEGRE
  • Quando: 8 a 10 de junho
  • Onde: Parque de Exposições de Alegre, em Vila Reis - Alegre
  • Atrações confirmadas até o momento: Jorge e Mateus, Alok, Ana Castela, Zé Neto e Cristiano, Jota Quest, Menos é Mais, Léo Santana, Dennis DJ e João Gomes
  • Ingressos (passaporte arena): R$ 980 (inteira), R$ 490 (meia) e R$ 490 (meia solidária - com doação de 1 kg de alimento não perecível), à venda no site Lebillet. Pré-venda a partir das 12h de terça (28).

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