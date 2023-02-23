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Renata Rasseli
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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Susana Vieira celebra 60 anos de carreira em espetáculo em Vitória

Publicado em
23 fev 2023 às 11:09
Susana Vieira apresenta
Susana Vieira apresenta "Shirley Valentine" em Vitória Crédito: Daniel Chiacos
Para celebrar os 60 anos de carreira e 80 de vida, a atriz Susana Vieira retorna aos palcos com um dos maiores desafios de sua trajetória: o clássico ‘Shirley Valentine’, um dos mais importantes textos do teatro moderno, com encenações premiadas em todo o mundo. A comédia, que será apresentada nos dias 18 e 19 de março no Teatro Glória, foi escolhida para abrir a programação da 15ª edição do Circuito Cultural Unimed. No dia 19, haverá presença de um intérprete de libras. A atração é patrocinada pela Unimed Vitória e pelo Instituto Unimed Vitória, por meio da Lei de Incentivo à cultura do Ministério da Cultura.
 O monólogo apresenta Shirley, uma mulher casada, mãe de dois filhos, que convive com o pior tipo de solidão: aquela que se sente mesmo estando acompanhado. A protagonista solitária decide conhecer a Grécia ao lado de sua melhor amiga, Wanda, e sem a família, nem mesmo Joel, o marido controlador. A viagem se transforma em uma divertida jornada de Shirley em busca do seu verdadeiro eu.
Susana Vieira em Shirley Valentine
Susana Vieira em "Shirley Valentine" Crédito: Alexandre Lino
A versão brasileira, escrita por Miguel Falabella e dirigida por Tadeu Aguiar, trata com leveza e muito bom humor os dilemas da personagem. A comédia é uma nova leitura para o clássico de Willy Russell, que conquista plateias do mundo inteiro desde sua primeira versão, em 1986, quando estreou em Londres, sendo agraciado com o prêmio Laurence Olivier Awards de melhor comédia e melhor atriz (Pauline Collins). Em 1989, entrou em cartaz na Broadway e Pauline Collins levou para casa o Tony Award. No mesmo ano, estreou a versão cinematográfica, também com Pauline Collins, indicada ao Oscar e Globo de Ouro, e vencedora do British Academy Film Award.
Os ingressos já estão à venda em Lebillet.

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