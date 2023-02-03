Susana Vieira brinca que faria até faxina no escritório de Roberto Marinho Crédito: Reprodução/Instagram

A consolidação dos streamings e das redes sociais mudou a forma como se consome entretenimento, cultura e informação. Essas transformações desestabilizaram o monopólio da TV Globo sobre a produção de conteúdo no Brasil e ajudam a entender a série de demissões de funcionários da empresa nos últimos anos.

Susana Vieira faz parte do grupo seleto de artistas que não perderam espaço na emissora. Em entrevista recente à reportagem, a atriz comentou sobre sua rotina na Globo após chegar alguns minutos atrasada para a entrevista.

"Estou desde cedo fazendo aulas sobre indígenas, garimpeiros, para minha próxima novela, porque a Globo agora resolveu ajudar minorias", disse. Mas logo tratou de esclarecer que não estava reclamando de nada —"tenho é que agradecer, a Globo tem mandado tanta gente embora que, se pedissem para eu fazer uma faxina no escritório do Roberto Marinho, eu faria".

A atriz, que divide sua vida entre as telas e os palcos, trabalha de segunda a segunda. Acorda cedo, assiste às aulas virtuais da Globo, vai para o estúdio depois do almoço e, às sextas-feiras, pega um voo para se apresentar em São Paulo. Mas nada disso importa, ela diz.