Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
"Se Vira nos 30"

Susana Vieira brinca que faria até faxina no escritório de Roberto Marinho

Com demissões na emissora, atriz conta que aceitou todos os papéis e namorou quem quis e quem não quis
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 03 de Fevereiro de 2023 às 09:18

Susana Vieira brinca que faria até faxina no escritório de Roberto Marinho
Susana Vieira brinca que faria até faxina no escritório de Roberto Marinho Crédito: Reprodução/Instagram
A consolidação dos streamings e das redes sociais mudou a forma como se consome entretenimento, cultura e informação. Essas transformações desestabilizaram o monopólio da TV Globo sobre a produção de conteúdo no Brasil e ajudam a entender a série de demissões de funcionários da empresa nos últimos anos.
Susana Vieira faz parte do grupo seleto de artistas que não perderam espaço na emissora. Em entrevista recente à reportagem, a atriz comentou sobre sua rotina na Globo após chegar alguns minutos atrasada para a entrevista.
"Estou desde cedo fazendo aulas sobre indígenas, garimpeiros, para minha próxima novela, porque a Globo agora resolveu ajudar minorias", disse. Mas logo tratou de esclarecer que não estava reclamando de nada —"tenho é que agradecer, a Globo tem mandado tanta gente embora que, se pedissem para eu fazer uma faxina no escritório do Roberto Marinho, eu faria".
A atriz, que divide sua vida entre as telas e os palcos, trabalha de segunda a segunda. Acorda cedo, assiste às aulas virtuais da Globo, vai para o estúdio depois do almoço e, às sextas-feiras, pega um voo para se apresentar em São Paulo. Mas nada disso importa, ela diz.
"Estava terminando o ano, com a Globo se desfazendo de parte do elenco, aí pensei ‘o que vou fazer agora?’. Não vou vender nada, porque não sei vender nada. Nem meu corpo. Não teria mais nada o que fazer da vida. Peguei todos os papéis —os que queria e os que não queria. Namorei quem quis e quem não quis. Mas eu tiro leite de pedra. Não fico sentada esperando."

Veja Também

Velório de Glória Maria será fechado a amigos e familiares

BBB 23: Justiça penhora possíveis prêmios e cachês de MC Guimê no programa

Vocalista do Aerosmith, Steven Tyler é indiciado por abuso sexual

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos Rede Globo Susana Vieira
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Fraldinha: 5 receitas clássicas com o corte bovino
Imagem de destaque
Adolescente invade a contramão, atinge ônibus e fica ferido em Colatina
Imagem de destaque
Homem é morto a tiros por suspeitos em carro em Linhares

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados