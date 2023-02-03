Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • TV e Famosos
  • BBB 23: Justiça penhora possíveis prêmios e cachês de MC Guimê no programa
Tá lascado!

BBB 23: Justiça penhora possíveis prêmios e cachês de MC Guimê no programa

Decisão foi tomada por cantor não pagar parcelas de uma mansão em Alphaville a empresários
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 03 de Fevereiro de 2023 às 08:53

MC Guimê é um dos participantes fumantes do BBB 23
MC Guimê teve os possíveis prêmios que vai ganhar no BBB embargados na Justiça Crédito: Reprodução/Rede Globo
MC Guimê não ganhou e nem vai ganhar os possíveis prêmios e cachês do BBB 23. Isso porque dois empresários entraram na Justiça alegando que o cantor estaria devendo um valor aproximado de R$ 2,9 milhões.
O dinheiro das parcelas em aberto seria decorrente de um imóvel no condomínio Alphaville que Guimê comprou em 2016. A residência foi adquirida por R$ 2,2 milhões e, de acordo com os proprietários, o participante teria deixado de pagar cerca de R$ 777 mil.
A decisão foi tomada por desembargadores do TJSP (Tribunal de Justiça de São Paulo) e o valor deve ser depositado pela Globo e pela Endemol (empresa detentora do formato do BBB) em uma conta judicial.
Os credores entraram na Justiça exigindo a rescisão do contrato do imóvel e o pagamento de uma indenização por fruição, ou seja, pelo tempo em que ele usufruiu do imóvel. Em outubro de 2020, ele foi condenado em primeira instância, de acordo com o portal UOL. O processo tramita em segredo de justiça.
"O apelante (MC Guimê) assumiu, por livre e espontânea vontade a compra do imóvel e não arcou com todas suas parcelas, fato incontroverso", declarou na decisão o desembargador Coelho Mendes, relator do processo.
A equipe jurídica do cantor apresentou um novo recurso posteriormente alegando que ele "deixou de honrar com as parcelas finais do contrato" pois os credores não entregaram o imóvel com algumas reformas que tinham sido combinadas e, com isso, Guimê abateu o valor das modificações.
Os advogados alegaram também que a fruição de 1% ao mês sobre o valor do contrato é "abusiva". Novamente, o artista não pagou o combinado, por isso a penhora foi solicitada.

Veja Também

Roberto Carlos faz homenagem a Glória Maria: "Sempre menina, minha querida"

Vocalista do Aerosmith, Steven Tyler é indiciado por abuso sexual

Gustavo vence prova e é o terceiro Líder do BBB 23

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos bbb 23
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Turistas, eu sei o que vocês fizeram no verão passado
Castle Hill da Javé recebe novos moradores com evento sofisticado em Vargem Alta
Contrutora do ES recebe novos moradores de empreendimento de luxo em Vargem Alta
Imagem de destaque
Falta de defensores públicos gera gasto anual de R$ 14 milhões com advogados

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados